Водные путешествия ради детей. Самарские тревел-блогеры покоряют Россию

Парни уже побывали в нескольких городах Фото: СОЦСЕТИ

Самарские тревел-блогеры Борис Колесников, Владимир Сухов и Сергей Ивошин в пандемийном 2020 году оказались заперты в России. И сидя на кухне ребята, не привыкшие жить без приключений, решили создать проект о путешествиях по России. За год они преодолели 12500 километров и проехали всю нашу большую страну — от края до края. Главным открытием для себя парни считают осознание того, насколько Россия большая и необъятная. Об этом и многом другом молодые люди рассказали в пресс-центре «КП-Самара».

Две программы были посвящены родному городу. В одном из выпусков они даже сняли экскурсию на крыше здания правительства в компании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В специальном зимнем выпуске ребята сравнивали различные горнолыжные курорты родной страны, где по достоинству оценили горнолыжный комплекс Сок. Уже этой осенью блогеры подробнее расскажут про зимний отдых в нашей губернии в выпуске «Самарская область. Выходные. Зима».

Во втором сезоне, который снимается прямо сейчас, путешественники решили пересесть на водный транспорт и преодолеть 4500 километров. В планах посетить 10 городов и выпустить 10 серий — по одной на каждый город. За плечами у самарских тревел-блогеров несколько рек и даже два моря.

Впереди у блогеров еще много путешествий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Когда мы плыли по Азовскому морю — мы не успели до ночи пристать к берегу. А по правилам мы не имеем права передвигаться ночью. Так как все время мы находимся на связи со спасателями и пограничниками и раз в час даем свои координаты — нас быстро нашли, отконвоировали к берегу и оштрафовали, немного пожурив, — рассказывают «КП-Самара» о своих приключениях ребята.

Яхту вместе с командой они фрахтуют у знакомого, так что затрат на водные путешествия у ребят хватает, но цель второго сезона они формулируют как «Водные путешествия — это возможно». Самарцы рассказывают, что вполне возможно выплыть из Самары и приплыть на Сицилию — все водные пути связаны и это реально. А так как Самара стоит на Волге — у нас водный вид транспорта не просто доступен, но и вполне удобен.

В родном городе ребята вновь оказались 25 мая. За неполные три дня они собираются посетить и показать своим подписчикам красоты площади Куйбышева, улицы Ленинградской, самарскую набережную. Так как сезон посвящен водной тематике, то в планах и завод по производству самолетов, садящихся на воду, посещение «заволги» и летний отдых на воде, в том числе баня на Волге.

Помимо популяризации водных видов транспорта, красот родного края и родной страны, «Это все Россия» участвуют и в благотворительности. Вместе с фондом Константина Хабенского они собирают деньги на лечение детей.

Сезон будет выходить с 1 июля по 1 сентября 2021 года на их канале на YouTube «ЭТО ВСЕ РОССИЯ».

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