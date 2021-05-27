В администрации Оренбурга прокомментировали информацию про обыски у мэра города Владимира Ильиных

Владимир Ильиных сейчас находится за пределами Оренбургской области Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скандальная информация поступает из Оренбурга. В социальных сетях анонимные источники сообщают, что силовики нагрянули с обыском в дом, который арендует мэр города Владимир Ильиных. Местные жители видели людей в форме, а рядом с зданием в поселке Экодолье стоят несколько тонированных машин.

По одной из версий, оперативные мероприятия проводят сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местной полиции. Связаны они, якобы, с госконтрактами по благоустройству. Ранее правоохранители уже опрашивали представителей администрации. В МВД и Следственном комитете информация пока никак не комментируют.

В мэрии Оренбурга о ситуации уже высказались. По словам чиновников, у них нет никаких сведений о коррупции в собственных кабинетах.

— В администрацию города Оренбурга не поступала официальная информация о мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в администрации, за ее пределами, в том числе у сотрудников, — отмечают в пресс-службе администрации.

Действия стражей порядка там комментировать не вправе. Впрочем, чиновники отмечают, что администрация работает в штатном режиме. Что же до Ильных, то сейчас он находится не в Оренбургской области, а за ее пределами — проходит лечение:

— Все заместители главы города в данный момент исполняют свои обязанности.

Владимир Ильиных 2 декабря 2019 года был назначен первым заместителем главы Оренбурга. 6 февраля 2020-го местный парламент выбрал его мэром. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.