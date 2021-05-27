Что изменится в Самаре с 1 июня 2021 года: летние лагеря откроются, а Турция вряд ли

Июнь заставит самарцев задуматься, так ли нужен им берег турецкий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В начале лета 2021 ожидается не так уж много изменений, однако почти каждое из них не пройдет незамеченным для значительной части россиян и жителей города. Рассказываем. что изменится в Самаре с 1 июня 2021 года.

Модернизация развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии переходит на новый этап. В этой связи с 1 июня 2021 будет перекрыто движение по Ново-Садовой на участке от улицы Гастелло до автозаправки “Татнефть” по направлению “из города”. Взамен транспорт должен начать следовать по предварительно приведенной в порядок дороге-дублеру, однако вряд ли стоит надеяться, что пробок не будет.

1 июня в Самаре начинается детская оздоровительная кампания. В городе работу начнут 186 пришкольных лагеря, всего по области — 669 пришкольных лагерей и 54 загородных лагеря. В связи с эпидемиологической обстановкой загородные будут заполнены только на 75 процентов, отдохнуть в них смогут около 5 тысяч самарских ребят. Еще порядка 15 тысяч мальчишек и девчонок проведут время в муниципальных пришкольных лагерях.

С 1 июня школы ждут активности от родителей будущих учеников. Регистрация заявлений на поступление в первые классы началась еще в апреле. Теперь же от родителей понадобятся оригиналы документов, подтверждающие сведения, указанные в заявлениях.

1 июня истекает объявленный срок перерыва в авиасообщении России и Турции. Но официальной информации о возобновлении полетов пока нет на федеральном уровне. В расписании аэропорта Курумоч значится множество июньских рейсов из Самары в Анталью. Однако купить на них билеты на сайтах авиакомпаний пока невозможно.

Таким образом запрет вывоза гречки за границу, тоже вступающий в силу 1 июня, для самарцев окажется не слишком актуальным.

1 июня в России вступает в силу закон о просветительской деятельности. Документ, призванный оградить “в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды” (цитата с сайта Государственной думы) вызвал широкий общественный резонанс и полемику. В Самаре законодательное нововведение может повлиять на программы фестивалей “ВолгаФест” и “Метафест”, ставит под вопрос существования барного лектория об искусствах “Куда смотреть” и другие инициативы.

Начинает действовать поправка в закон “О связи”, запрещающая продажу SIM-карт вне специализированных салонов. Кроме того, при покупке “симки” теперь должен быть заключен договор. По замыслу, это поможет сократить обращение “серых” SIM-карт, доступных для использования без идентификации пользователя, а значит удобных для разного рода мошенничеств.

С 1 июня российских водителей будут штрафовать за “резину” не по сезону. Поездка на шипованных шинах летом обойдется теперь в 500 руб. Также автолюбителям совсем запретили садиться за руль в случае неисправности или отсутствия ремня безопасности.

Хорошая новость в том, что вступят в силу антимонопольные меры, призванные сдерживать инфляцию цен на топливо. То есть, с 1 июня бензин будет дорожать медленнее.

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