Президент БК «Самара»: «Ближайший сезон мы проведем в Суперлиге и будем готовиться к Единой лиге ВТБ»

«Самара» дважды выиграла Суперлигу и один раз взяла Кубок России. Фото: БК «Самара».

Баскетбольная «Самара» выиграла все что можно в мужской Суперлиге-1 – дважды становилась чемпионом, брала Кубок России. Радует результатами и женская команда, которая за два года поднялась из Суперлиги-2 до серебряных медалей Суперлиги-1. О будущем этих команд, о вступлении в Единую лигу ВТБ и Премьер-лигу, о своих воспитанниках и формировании команды на следующий сезон в программе «Фан-зона» на радио «КП» рассказал президент БК «Самара» Камо Погосян.

Собрали все самое важное из интервью в один текст.

Президент БК «Самара» Камо Погосян. Фото: БК «Самара».

О сезоне

- Сейчас, конечно, можно сказать, что закрываем сезон с легким сердцем, но в процессе было много переживаний. Полуфинальная серия с «Руной» у мужской команды была сложной – начинали с поражения, заканчивали пятой игрой. Я был уверен в своей команде, но не могу сказать, что был спокоен – соперник тоже силен, раз дошел до пятого матча, и тоже заслуживал победы. Но мы были сильнее.

Такая же сложная серия была в финале с «Уралмашем». Даже сценарий был похож – начинали с поражения, дома и на выезде выиграли по матчу, в четвертой игре проиграли, а пятую встречу проводили дома.

В пятом матче команда играла хорошо, но и соперник был хорош. Все решилось в последние 2-3 минуты. У «Уралмаша» не хватило сил, а мы смогли дожать.

К счастью, мы смогли завершить сезон на позитивной ноте и порадовать наших болельщиков. Была такая поддержка, ребята просто не имели права проиграть.

О задаче перед этим сезоном

- Мы комплектуем команду под определенную задачу и ставим ее перед началом сезона. Учитывай, что в 2019 году мы выиграли чемпионат, в 2020 году выиграли Кубок и шли в лидерах в Суперлиге, какую задачу, кроме чемпионства, мы могли поставить? Тем более, что команда хорошо укомплектовалась.

Мы подписали тех игроков, которых хотел видеть в команде главный тренер Игорь Грачев.

Последние три года мы сохраняем костяк команды: шесть ведущих игроков все это время были с нами. В межсезонье мы точечно укрепляли определенные позиции, и команда не становилась слабее. Но и наши соперники готовились к сезону.

В этом году было 4-5 команд, которые были укомплектованы довольно неплохо и которые были готовы биться за самые высокие места.

Я бы не сказал, что по подбору игроков «Самара» находится выше этих команд. Когда полуфинальная и финальная серии состоят из пяти матчей, это показывает, что соперники как минимум не слабее. Но мы побеждали за счет опыта и сыгранности, были более уверенными, смогли выдержать в экстремальных ситуациях и прибавить, когда это было нужно.

У баскетболистов есть верхний потолок мастерства, а есть нижний. Я считаю, что у игроков «Самары» достаточно высокий нижний потолок.

У соперников очень хорошие баскетболисты, но некоторым не хватает опыта. Однако они будут прибавлять, поэтому нам тоже нужно омолаживать состав.

Последние четыре сезона «Самара» стабильно борется за чемпионство. Фото: БК «Самара».

О коронавирусе

Коронавирус по нам, конечно, ударил, но в самом начале, когда мы только-только закончили предсезонные сборы, провели пару турниров. Только начался чемпионат, нас захлестнула пандемия и мы ушли на карантин. Но вышли из него вовремя: в регламенте предусмотрели, что каждая команда может безболезненно перенести три игры, чем мы и воспользовались.

Да, были трудности, потому что мы прошли предсезонный сбор, а потом ушли на карантин на три недели. Все пришлось начинать сначала.

Еще к концу декабря выяснилось, что наш главный атакующий защитник Виталий Лютыч травмирован. Его прооперировали, а мы потеряли атакующего игрока и начали искать ему замену. В итоге нам удалось привезти в Самару Айка Нваму.

Айк Нваму перешел в «Самару» в марте, но успел внести весомый вклад в чемпионство. Фото: БК «Самара».

О подписании Айка Нваму

Баскетболист никуда из США, кроме Нигерии, не выезжал.

Мы особо не следили за Айком. Просто когда Виталия Лютыча прооперировали, стало понятно, что до конца сезона он не сможет нам помочь, а мы начали с конца января искать ему замену.

В середине года искать добротного игрока – это проблема. Но нам повезло – мы нашли Айка. Долго вели переговоры с его агентами (один агент у Айка российский, второй – американский).

Вести переговоры было трудно, потому что человек никогда не был в Европе, не говоря уже про Россию. Это был стресс для него. Более того, баскетболист никуда из США, кроме Нигерии, не выезжал.

Я не знаю, какие факторы повлияли, но все сложилось для нас благополучно. Мы не настаивали на его переходе, решение принимал сам Айк.

Когда он приехал, то сразу поехал в Иркутск и на Сахалин на выезд. Из одного края света он попал на другой край света. А это часовые пояса, долгая дорога.

Что касается бытовых вещей, то мы сделали все, чтобы Айк побыстрее адаптировался. Наш переводчик Тимур настолько хорошо знает баскетбольный слег, что Айку было очень комфортно. К тому же Айк уже знал много русских слов, когда приехал в Самару, он мог немного общаться на нашем языке. Еще и команда приняла новичка очень хорошо.

Айк был приятно удивлен, когда приехал, потому что про Россию он не знал ничего.

Еще повезло, что Айк приехал к нам не в разгар зимы, а весной. Он увидел набережную, цветущую Самару, которая с каждым годом становится все краше. Так что он приехал в нужное время и в нужную команду.

Вместе с Айком к нам в команду приехал еще один новичок Макар Коновалов. А это очень сложно вписать сразу двух игроков в команду. Но мы к этому моменту обеспечили себе первое место в чемпионате, поэтому можно было этих ребят отправлять сразу в бой.

Айк Нваму отлично показал себя в защите. Он просто закрыл американцев в других командах. У меня было ощущение, что они его даже боятся.

Уровень нападения и уровень защиты Айка достаточно высок. С его приходом и с приходом Макара Коновалова команда стала и лучше защищаться, и лучше атаковать. В том числе благодаря этим баскетболистам мы выиграли две тяжелые серии в плей-офф.

Останется ли Нваму в команде на следующий сезон? Мы работаем над этим. Мы хотим, чтобы Айк отыграл у нас следующий сезон и был с нами, когда мы пойдем в Единую лигу ВТБ.

Волжане уже начинают комплектоваться к Единой лиге ВТБ. Фото: БК «Самара».

О Единой лиге ВТБ

Конечно, мы хотим в Единую лигу ВТБ. Мы к этому готовимся. Недавно мы провели рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и с президентом федерации баскетбола Владимиром Аветисяном.

Ближайший сезон мы проводим в Суперлиге, а после собираемся в Единую лигу ВТБ.

Дворец спорта построят к осени, но процедура передачи объекта долгая - от подрядчика в минстрой, из минстроя в минимущество, из минимущества в минспорт. Потом объект должны занести в реестр спортивных объектов министерства спорта России и только тогда на нем можно будет проводить официальные соревнования. Получается, что документы о вводе Дворца спорта мы получим к декабрю. Сезон Единой лиги ВТБ же начнется или в конце сентября, или в начале октября.

Если идти в Единую лигу ВТБ, то нужно идти подготовленными. Губернатор и президент федерации баскетбола поставили задачу весь этот год готовиться к вступлению в лигу.

Когда сдадут Дворец спорта, мы сможем его опробовать, потому что все равно какие-то недочеты будут возникать.

Есть один важный момент, связанный с Единой лигой ВТБ – болельщики привыкли, что последние четыре сезона мы выигрываем примерно 80% матчей. Перейдя в лигу ВТБ, выиграть даже 30% матчей будет очень сложно. Там у команд миллиардные бюджеты, федеральные партнеры. Это, прежде всего, ЦСКА, «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС. Самый скромный бюджет среди этих команд, пожалуй, у УНИКСа, у него под миллиард.

С начала этого сезона мы начнем готовиться к Единой лиге ВТБ. Например, искать игроков. Мы постараемся сохранить наших лучших баскетболистов, но и будем усиливать команду. Возьмем тех игроков, которые будут способны хотя бы постараться в первый же сезон попасть в плей-офф. Это амбициозная задача.

Обыграть, к примеру, ЦСКА будет очень сложно, но хотя бы раз это сделать можно. Наглядный пример – «Нижний Новгород», который дома смог выиграть у ЦСКА с разницей в четыре очка, а в Москве проиграл, по-моему, те же четыре очка. Это говорит о том, что даже с элитными командами можно играть. Мы для них не мотиватор, а для нас все как раз наоборот. К тому же, что может быть лучше для болельщиков, когда твоя команда играет с ведущими командами Европы?

Я думаю, что когда мы попадем в Единую лигу ВТБ, мы будем там сражаться.

О контрактах и новичках

Мы хотим сохранить костяк команды. Мы сделали предложение нашим ведущим баскетболистам, теперь дело за ними.

Мы уже подписали контракты с Владимиром Пичкуровым, с Максимом Дыбовским, сейчас обсуждаем контракт с Игорем Смыгиным, он тоже очень хочет остаться в нашей команде, и это наше взаимное желание.

В это межсезонье мы будем комплектоваться с прицелом на Единую лигу ВТБ. Скоро мы объявим новичков, но пока я не могу называть их имена, потому что у многих игроков контракты с их клубами истекают 31 мая. После этого числа мы объявим, с кем мы подписали контракты на ближайший сезон и на два сезона.

Это все добротные игроки. Те позиции, в которых у нас были проблемы, мы усилим.

Среди них легионеров нет, но один из них – баскетболист из ближайшего зарубежья. Фамилию пока называть не буду.

«Самара» точно будет не слабее, а сильнее. Но нужно понимать, что и наши соперники не сидят сложа руки.

Сейчас известно точно, что каждая команда может иметь только двух легионеров, а рынок российских игроков очень ограничен. Поэтому успех будет зависеть от того, насколько грамотно клубы проведут трансферную кампанию.

Мы в этом плане работаем активно, и много игроков изъявляют желание ехать к нам. Это и не удивительно – мы лидер, у нас хорошая репутация, мы выполняем все свои обязательства. За 25 лет у нас не было ни одного судебного иска. Проблемы были, но мы их решали, до суда не доходило.

По мнению президента «Самары», Игорь Грачев (на фото) может возглавить сборную России.

Об Игоре Грачеве

Безусловно [главный тренер БК «Самара»] Игорь Грачев остается. Я это уже говорил и повторю сейчас – я считаю, что Игорь Грачев один из ведущих тренеров российского баскетбола. Думаю, мы еще про него услышим.

Считаю, что такой тренер успешно проявит себя в Единой лиге ВТБ. Я очень надеюсь, что руководство федерации баскетбола обратит внимание на Игоря Грачева как на тренера сборной.

Я буду не против, чтобы он совмещал должности в сборной и в «Самаре», если такая ситуация назреет. Это принесет пользу всем.

Об инфраструктуре

Без материальной базы прорыв в спорте невозможен. Мы сейчас тренируемся на базе ЦСК ВВС, там от площадки до стенки 80 см. Эта площадка не соответствует никаким регламентам, потому что по ним до ближайшей точки от площадки должно быть не менее двух метров. Из-за этого было так, что на выезде процент попадания нашей команды был выше, чем на домашней площадке. Мы тренируемся на маленькой площадке, а когда приходим на «МТЛ Арену» ощущения совершенно другие. То есть, на своей арене мы играли как на чужой.

Сейчас мы обратились к Виктору Кудряшову, который стал председателем попечительского совета «Самары», чтобы тренироваться на «МТЛ Арене-2», которая находится рядом с «МТЛ Ареной». Там полноразмерная, соответствующая всем требованиям площадка, которая идеально подходит для тренировок и наших резервных команд, и женской команды. А на «МТЛ Арене» играли бы и тренировались мужская команда и женская команда, которая со следующего сезона будет выступать в Премьер-лиге.

Решения уже приняты, осталось все это реализовать, чтобы «МТЛ Арена» и «МТЛ Арена-2» стали баскетбольным центром. Тем более, что с января у нас появилась академия баскетбола «Самара Юниор», куда мы перевели все детское отделение. Теперь надо ее развивать.

О детском баскетболе

Для развития нужно улучшать два аспекта – материальную базу и уровень детских тренеров.

Мы периодически приглашаем тренеров для проведения мастер-классов и семинаров. Например, к нам приезжал тренер сборной России Сергей Базаревич.

Нам очень важно поднять уровень детских тренеров, чтобы качество игроков, которые будут попадать в детско-юношеские команды, росло, чтобы ребята приходили с хорошей базой.

Если мы все это реализуем (а мы реализуем), костяк нашей команды будут составлять местные игроки.

Подчеркну, что все тренеры структуры БК «Самара» - это воспитанники и бывшие игроки нашей системы. Такого нет нигде.

В последние годы популярность баскетбола вышла на другой уровень. Баскетбола стало очень много. Еще и баскетбол 3х3 стал олимпийским видом спорта.

Женская «Самара» в первый год выиграла Суперлигу-2, во второй взяла серебро Суперлиги-1 и теперь идет в Премьер-лигу. Фото: БК «Самара».

О женской команде

Я не помню такого, чтобы команда в первый свой год выиграла Суперлигу-2, во второй сезон вышла в Суперлигу-1 и заняла там второе место и в следующем сезоне пойдет в Премьер-лигу.

На днях прошло заседание женской Премьер-лиги, наши представители были там, мы подали заявку, нас там ждут.

Мы укомплектовались под Премьер-лигу. Хорошая новость для всех болельщиков – мы подписали Дарью Курильчук, игрока сборной России. Она воспитанница четы баскетбольный тренеров Виктора и Марины Курильчук. Виктор в 90-х годах играх в БК «Самара».

Даша уже в Самаре и будет радовать наших болельщиков.

Мы хотим выстроить пирамиду женского баскетбола. У нас есть женская команда в ДЮБЛ (это девочки 15-16 лет) и есть команда в Премьер-лиге, а между ними ничего. В 16 лет девочки не могут сразу играть в Премьер-лиге, поэтому нам нужна еще одна команда.

Через год девочкам, которым сейчас 15-16, будет по 16 и 17 лет, и эту команду мы планируем заявить в Суперлигу-2. Тогда у нас будет вертикаль.

Так же мы планируем сделать в мужском баскетболе. У нас есть молодежная команда, которая играет со своими сверстниками, но из нее сразу в Единую лигу ВТБ попасть сложно. Молодой баскетболист должен пройти первую стадию мужского баскетбола. Поэтому мы хотим создать команду в Суперлиге-2.

Таких структур [команды в Единой лиге ВТБ и женской Премьер-лиге и фарм-клубы в Суперлигах-2] в России нет.

Наш путь – готовить своих игроков, к которым мы будем приглашать лучших – где-то легионеров, где-то игроков сборной. Потому что мы дорожим тем, что мы создали и хотим развивать свою структуру. Нам надо дать возможность нашим детям, а приглашать более титулованных баскетболистов и баскетболисток, чтобы они поделились опытом и помогали решать важные задачи, – это естественный процесс.

О планах по развитию баскетбола

Каждый год мы будем открывать по две уличные площадки, где можно заниматься баскетболом. Также летом стартует лига 3х3, где сыграть может любой желающий, достаточно собрать команду из четырех человек. Лига будет открытая, так что надеемся, что в ней примут участие и команды из других регионов.

У нас остался не охвачен один сегмент баскетбола. Он очень важный и к нему нужно подходить основательно. Это баскетбол на инвалидных колясках.

Этот вопрос мы обсуждали и с губернатором, и с президентом федерации, получили поддержку. Сейчас мы готовим проект и будем обсуждать, как его реализовать. Мы хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями могли принимать участие в соревнованиях.