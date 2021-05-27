Мэр Оренбурга Владимир Ильиных рассказал об обысках в своем доме

Владимир Ильиных подтвердил, что в его доме проводились оперативные мероприятия Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранители действительно заинтересовались мэром Оренбурга Владимиром Ильиных. В своем Instagram чиновник подтвердил, что в его доме в поселке Экодолье проводились обыски. Впрочем, пока какие-то выводы по ним делать рано.

— В последние дни в оренбургских пабликах и телегам-каналах распространяется недостоверная и противоречивая информация о том, что происходит в городской администрации, — сообщает чиновник. — Да, в мэрии, структурных подразделениях и подведомственных учреждения прошли оперативные мероприятия. Визитов было несколько.

Ильных добавляет, что со стороны мэрии силовикам оказывается всесторонняя помощь, политик открыт для взаимодействия.

— Сегодня оперативные мероприятия были в моем доме. Никаких обвинений, требований или претензий ко мне или кому-то из сотрудников администрации не предъявлено, — пишет глава города.

Мэр также подчеркнул, что сейчас он находится за пределами Оренбурга и проходит плановый курс лечения:

— Все рабочие процессы у меня на контроле. В городе осталась сильная команда, которая продолжает работу по заданному курсу.

По одной из версий, полицейские мероприятия были связаны с госконтрактами по благоустройству. В местном УМВД подробностей не говорят, но отмечают, что обыски проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства. Сейчас оперативные проверки продолжаются. Никаких уголовных дел пока нет.

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По информации пресс-службы мэрии, им никакая информация от правоохранителей не поступала, а Ильиных лечится за пределами области (подробности)