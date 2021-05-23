Желчнокаменная болезнь: поможет ли дробление камней и как долго придется соблюдать диету

В этом случае не обойтись без помощи квалифицированных специалистов. Фото: Иван ВИСЛОВ

В современном мире желчнокаменную болезнь смело можно отнести к числу наиболее распространенных заболеваний. Эта хроническая патология, в результате которой могут образовываться конкременты в желчном пузыре и желчевыводящих путях, может возникнуть из-за наследственного фактора. Важную роль играет и режим питания. Врачи отмечают, что с проблемами в данной сфере чаще сталкиваются любителей простых углеводов – конфет, мучных изделий.

Чем распространеннее заболевание, тем больше мифов и небылиц вокруг него. Узнать, что правда, а что чистый вымысел, помогли хирурги клинической больницы «РЖД-Медицина» в Самаре.

Миф №1: Если в желчном пузыре образовались камни, не обязательно его удалять, камни можно раздробить или извлечь.

Врачи с грустью замечаю, что это один из самых распространенных мифов. Решение проблем с желчнокаменным пузырем требует радикальных решений.

- При дроблении конкременты (камни) превращаются в более мелкие, и могут мигрировать в желчный проток, где обязательно застрянут и вызовут желтуху, ведь они нарушат отток желчи. Это чревато острым панкреатитом - воспалением поджелудочной железы, - а эта ситуация гораздо более опасная, чем обычная неосложненная ЖКБ.

Совет хирургов клинической больницы «РЖД-Медицина» в Самаре:

Есть желчный камень есть, то необходимо оперативно обратится к хирургу для консультации и определения даты плановой операции. Дожидаться острого состояния опасно.

Миф №2: Операция через разрез более надежная, чем через проколы.

Оказывается, и это суждение ошибочное.

- Сейчас время развития технологий и при выполнении лапароскопической операции (через проколы) визуализация всех анатомических структур гораздо более четкая, поэтому осложнений при лапароскопических операциях меньше. Более того, пациент через 2-3 часа после лапароскопической операции уже активен, в отличие от операции через разрез. Кроме того, меньше болевой синдром, меньше риск образования грыж, - отмечают специалисты.

Совет хирургов клинической больницы «РЖД-Медицина» в Самаре:

После лапароскопической операции более быстрое восстановление.

Миф №3: После удаления желчного пузыря придется сидеть только на кашах и воде.

К радости тех, кто столкнулся с желчнокаменной болезнью, и это утверждение ошибочное.

- Действительно, в течение 2-3 месяцев после операции рекомендуется более строгая диета с исключением всего жирного, жареного, острого, алкоголя. Но постепенно диету можно расширять. В итоге человеку без желчного пузыря можно будет почти все тоже, что и человеку с желчным пузырем.

Совет хирургов клинической больницы «РЖД-Медицина» в Самаре:

За некоторыми небольшими ограничениями питание пациента без желчного пузыря не сильно отличается.

Конкретно:

Помочь справиться с желчнокаменной болезнью могут помочь хирурги клинической больницы «РЖД-Медицина» в Самаре

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