В Самаре прошел фестиваль бега «Королева спорта». Показываем, как это было

Изюминкой фестиваля стал костюмированный забег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День России 12 июня на набережной в Самаре собрались любители бега, спорта и просто люди, которые хотели активно встретить эту субботу. У бассейна ЦСК ВВС в 9 утра стартовал легкоатлетический фестиваль «Королева спорта».

- Маршрут прошел вдоль набережной по Волжскому проспекту, улице Максима Горького, Северо-Восточной магистрали. Центральной площадкой соревнования стала зона амфитеатра склона площади Славы, - рассказали в администрации Самары.

Фестиваль бега прошел в День России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие и повеселились, и побегали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего было 10 дистанций, так что каждый мог выбрать то, что ему больше по вкусу. Для самых маленьких организовали детский забег на 600 метров. Для тех, кто хотел просто размяться или приятно провести время, подготовили дистанции в три километра – один обычный, второй - для скандинавской ходьбы.

Повеселиться можно было на дистанции длиной пять километров. Именно столько запланировали для костюмированного забега.

Всего было 10 дистанций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще были корпоративный забег пять по три, 10 километров, 10 километров скандинавской ходьбой, 10 километров для роллеров.

Принять участие в фестивале могли и любители скандинавской ходьбы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну а для самых спортивных приготовили 21,1 километра.

Была и чисто самарская дистанция, так называемая «Самарская миля». Она составила 1,585 километра.

А вот и самый маленький участник фестиваля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Было очень весело, - делится впечатлениями участник фестиваля Денис. – Я бежал сегодня 10 километров, но в следующем году хочу на костюмированный забег. Он гораздо веселее.

Даже персонажи из фильмов ужасов не остались в стороне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На набережной Волги утром в субботу собралось много любителей бега. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода не стала портить настроение любителям бега. Небо хмурилось все утро, однако до дождя так и не дошло.

- Погода – прелесть. Не жарко, дышится легко, - улыбается участница забега Дарья. – Пришли сюда с дочкой. Хотели взять еще и вторую, но она закапризничала и осталась дома. Вот теперь пусть жалеет, нам все понравилось.

Победителями в этот день были все. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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