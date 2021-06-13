Футбол на приставке и надежда на победы: как в Самаре смотрели матч Россия - Бельгия

Самарцы посмотрели футбол на фан-зоне Фото: Вячеслав СОРОКИН

Самарцы первый матч сборной России на Евро-2020 посмотрели на фан-зоне на «Солидарность Арене».

Фан-зона будет работать в дни матчей российской команды. В субботу, 12 июня, самарцы посмотрели игру, в которой россияне уступили Бельгии со счетом 0:3. Матч проходил поздно вечером, да и добраться до стадиона непросто (кстати, ране сообщалось, что для болельщиков на фан-зоне организуют дополнительный транспорт). Тем не менее, собралось достаточно много любителей футбола. Многие приходили семьями с детьми, кто-то смотрел игру в компании друзей.

Перед игрой было много разных активностей. Дети могли порисовать на стенах на специальной площадке, оставив пожелание сборной, сфотографироваться в фотозонах, сделать аквагрим, который, кстати, и у взрослых пользовался большой популярностью.

Футбольные баталии развернулись на фан-зоне еще до стартового свистка Фото: Вячеслав СОРОКИН

Футбольные баталии начались на фан-зоне задолго до матча – желающие могли поиграть за любимые команды в приставку. Зрителей эти игры тоже собирали немало – когда еще увидишь, как Россия уверенно обыгрывает европейских грандов.

На небольшом футбольном поле дети с родителями могли поиграть и сами, причем, сразиться с известными футболистами, среди которых был любимец самарских болельщиков Андрей Каряка, который вместе с «Крыльями Советов» брал бронзовые медали российского чемпионата в 2004 году. У него перед матчем России с Бельгией ожидания были сдержанные. «Сборная опытная у нас, участвовала и в чемпионатах Европы, и мировых первенствах. Сборная ставит этапные планы, сначала, конечно, нужно попытаться выйти из группы», - рассказал Каряка и отправился на автограф-сессию, где встретился с болельщиками.

Болельщики писали свои пожелания российской сборной Фото: Вячеслав СОРОКИН

Любители футбола, собравшиеся на фан-зоне, конечно, ожидали положительного результат в матче, и после каждого забитого в наши ворота мяча у стадиона в Самаре проносился гул разочарования.

Тем не менее, фанаты уверены, что Россия еще одержит свои победы на Евро. Николай пришел на фан-зону смотреть матч вместе с дочерью Викторией. «Думаю, в матчах с Финляндией и Данией мы свое возьмем, и обязательно снова придем сюда смотреть. Детям здесь весело, интересно, ну и будем поддерживать команду, верим в нее», - рассказал болельщик.

Болельщица Анна рассказала, что до последнего будет верить и болеть за команду на фан-зоне. «Россия победит, из группы точно выйдем! Конечно, буду смотреть игры на фан-зоне», - сказала девушка.

С болельщиками встретился Андрей Каряка Фото: Вячеслав СОРОКИН

Теперь наша команда встретится с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Эти игры можно будет посмотреть на фан-зоне в Самаре.