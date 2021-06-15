«Экономия ресурсов и времени без вложений»: еще одно предприятие Самарской области успешно внедрило принципы бережливого производства

На достигнутом на предприятии решили не останавливаться.

Еще одно предприятие Самарской области повысило свою эффективность благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», который в нашем регионе курирует министерство промышленности и торговли Самарской области.

Среди товаров, которые производит ООО «АБЗ-1», изготовление сплиттерных изделий. Именно этот производственный участок сотрудники предприятия и решили усовершенствовать. В национальный проект «Производительность труда» ООО «АБЗ-1» включилось еще в сентябре 2020 года. На предприятии была создана рабочая группа из числа сотрудников и кураторов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Совместно они нашли проблемы на выбранном участке и пути их решения.

- В ноябре мы провели диагностику предприятия, чтобы определить отношение сотрудников к изменениям, и выявить приоритеты развития. Сотрудники подтвердили, что к внедрению изменений корпоративной культуры готовы, - отметили в ООО «АБЗ-1». – Мы разработали план коммуникации и мотивации по программе повышения производительности труда, РЦК обеспечил поддержку и методическое сопровождение.

Учиться никогда не поздно

На первом этапе реализации нацпроекта проектная команда предприятия прошла обучение по 9 основным темам. Работники ООО «АБЗ-1» изучили основы бережливого производства, принципы системы 5С, ОЕЕ, узнали, как проводится производственный анализ, декомпозиция целей, зачем нужен информационный центр и стандартизированная работа, почему важно провести картирование производственного потока.

От теории рабочая группа приступила к практике, однако в процесс вмешался короновирус, из-за чего сроки реализации проекта немного сдвинулись. Но коварный вирус не помешал довести начатое дело до позитивного завершения.

- Процесс выпуска сплиттерных изделий был детально проанализирован с применением инструментов бережливого производства. Составлены детальные карты потока создания ценности в текущем, идеальном и целевом состоянии. Вместе с участниками рабочей группы мы выявили ряд проблем и потерь, нашли их причины, - прокомментировал руководитель проекта РЦК Илья Арискин. - С применением полученных знаний выработали 20 решений, которые позволили исключить зафиксированные проблемы и потери.

Была проведена работа по стандартизации потока. Результаты удивили даже скептиков. К примеру, организация рабочего пространства участка упаковки по системе 5С позволила снизить время на поиск инструмента и упаковочного материала. Сокращения времени проведения ТО основного оборудования на 20 % удалось добиться за счет закупки электроинструмента и упрощения смазки труднодоступных узлов. Для этого были сделаны дополнительные отверстия в кожухах и удлинены шланги на шприцах для смазки.

В итоге рабочей группе удалось сократить время протекания процесса изготовления сплиттерных изделий с 4384 секунд до 2700. Также уменьшилось времени оборачиваемости поддона заготовок с 1,5 часа/поддон до 0,75 часа/поддон. А выработка увеличилась со 175 шт./чел. в 1 смену до 250 шт./чел.

Только начало

На достигнутом на предприятии решили не останавливаться. Полученный опыт планируют транслировать и на другие производственные участки.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» был инициирован главой государства Владимиром Путиным.

- Генеральный способ решения проблемы - это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан, - неоднократно подчеркивал президент.

Согласно планам к концу 2024 года участниками нацпроекта должны стать 6335 тысяч предприятий базовой несырьевой отрасли экономики России. Самарская область включилась в реализацию национального проекта одной из первых. О важности повышения производительности труда заявлял глава области Дмитрий Азаров. Ведь именно этот элемент один из ключевых для опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной Стратегии лидерства.

Для предприятий участие в нацпроекте – возможность модернизировать процессы внутренними силами. Участники проекта также могут получить дополнительные меры поддержки от региональных и федеральных властей. Уже более 100 предприятий губернии воспользовались такой возможностью.

Отметим, повысить производительность труда может любая компания, подходящая под критерии нацпроекта. Узнать подробнее и подать заявку на участи можно на сайте www.производительность.рф.