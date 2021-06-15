Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 9:53

«Экономия ресурсов и времени без вложений»: еще одно предприятие Самарской области успешно внедрило принципы бережливого производства

ООО «АБЗ-1» стало участником нацпроекта «Производительность труда» и завершило модернизацию пилотного участка производства
Кристина АДАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На достигнутом на предприятии решили не останавливаться.

На достигнутом на предприятии решили не останавливаться.

Еще одно предприятие Самарской области повысило свою эффективность благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», который в нашем регионе курирует министерство промышленности и торговли Самарской области.

Среди товаров, которые производит ООО «АБЗ-1», изготовление сплиттерных изделий. Именно этот производственный участок сотрудники предприятия и решили усовершенствовать. В национальный проект «Производительность труда» ООО «АБЗ-1» включилось еще в сентябре 2020 года. На предприятии была создана рабочая группа из числа сотрудников и кураторов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Совместно они нашли проблемы на выбранном участке и пути их решения.

- В ноябре мы провели диагностику предприятия, чтобы определить отношение сотрудников к изменениям, и выявить приоритеты развития. Сотрудники подтвердили, что к внедрению изменений корпоративной культуры готовы, - отметили в ООО «АБЗ-1». – Мы разработали план коммуникации и мотивации по программе повышения производительности труда, РЦК обеспечил поддержку и методическое сопровождение.

Учиться никогда не поздно

На первом этапе реализации нацпроекта проектная команда предприятия прошла обучение по 9 основным темам. Работники ООО «АБЗ-1» изучили основы бережливого производства, принципы системы 5С, ОЕЕ, узнали, как проводится производственный анализ, декомпозиция целей, зачем нужен информационный центр и стандартизированная работа, почему важно провести картирование производственного потока.

От теории рабочая группа приступила к практике, однако в процесс вмешался короновирус, из-за чего сроки реализации проекта немного сдвинулись. Но коварный вирус не помешал довести начатое дело до позитивного завершения.

- Процесс выпуска сплиттерных изделий был детально проанализирован с применением инструментов бережливого производства. Составлены детальные карты потока создания ценности в текущем, идеальном и целевом состоянии. Вместе с участниками рабочей группы мы выявили ряд проблем и потерь, нашли их причины, - прокомментировал руководитель проекта РЦК Илья Арискин. - С применением полученных знаний выработали 20 решений, которые позволили исключить зафиксированные проблемы и потери.

Была проведена работа по стандартизации потока. Результаты удивили даже скептиков. К примеру, организация рабочего пространства участка упаковки по системе 5С позволила снизить время на поиск инструмента и упаковочного материала. Сокращения времени проведения ТО основного оборудования на 20 % удалось добиться за счет закупки электроинструмента и упрощения смазки труднодоступных узлов. Для этого были сделаны дополнительные отверстия в кожухах и удлинены шланги на шприцах для смазки.

В итоге рабочей группе удалось сократить время протекания процесса изготовления сплиттерных изделий с 4384 секунд до 2700. Также уменьшилось времени оборачиваемости поддона заготовок с 1,5 часа/поддон до 0,75 часа/поддон. А выработка увеличилась со 175 шт./чел. в 1 смену до 250 шт./чел.

Только начало

На достигнутом на предприятии решили не останавливаться. Полученный опыт планируют транслировать и на другие производственные участки.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» был инициирован главой государства Владимиром Путиным.

- Генеральный способ решения проблемы - это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан, - неоднократно подчеркивал президент.

Согласно планам к концу 2024 года участниками нацпроекта должны стать 6335 тысяч предприятий базовой несырьевой отрасли экономики России. Самарская область включилась в реализацию национального проекта одной из первых. О важности повышения производительности труда заявлял глава области Дмитрий Азаров. Ведь именно этот элемент один из ключевых для опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной Стратегии лидерства.

Для предприятий участие в нацпроекте – возможность модернизировать процессы внутренними силами. Участники проекта также могут получить дополнительные меры поддержки от региональных и федеральных властей. Уже более 100 предприятий губернии воспользовались такой возможностью.

Отметим, повысить производительность труда может любая компания, подходящая под критерии нацпроекта. Узнать подробнее и подать заявку на участи можно на сайте www.производительность.рф.

КАРТИНА ДНЯ