Главные новости за выходные в Самаре с 12 по 14 июня 2021: много праздников и одна яма

12 июня стал одним их самых насыщенных событиями дней самарского лета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 июня в Самаре широко отмечали День России, значительная часть новостей связана с этим праздником. Но в то же время город жил своей обычной жизнью, в которой было место и плохой погоде, и провалам на дорогах.

Теннисистка из Самары Анастасия Павлюченкова дошла до финала турнира Большого шлема “Ролан Гаррос”. В итоге она уступила Барборе Крейчиковой, однако спортсменка вернулась в ТОП-20 международного рейтинга WTA.

“Крылья Советов” тем временем продолжают обновление. Команду покинули нападающий Егор Голенков и защитник Дмитрий Комбаров - у обоих истек срок контрактов, и договоры не были продлены.

В парке Гагарина в День России прошел Сабантуй. Отметить татарский праздник приезжали не только жители Самарской области, но и гости из соседних регионов. На сцене выступали творческие коллективы, на стадионе парка проходили соревнования по борьбе куреш, кроме того можно было принять участие в народных играх.

Утром 12 июня в Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль “Королева спорта”, в рамках которого прошли забеги. Несмотря на название, принять участие в соревнованиях могли мужчины и женщины всех возрастов. Особенно любопытно было наблюдать за костюмированным забегом на дистанцию 5 км.

“ВолгаФест” по-настоящему начал свою работу 12 июня. Странички самарцев в соцсетях стремительно начали наполняться фотографиями арт-объектов фестиваля, более или менее известных музыкальных коллективов на его сценах, экзотических персонажей и просто закатами на набережной. Однако в кадры горожан едва ли попало заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре в рамках “ВолгаФест”. Оно было важно тем, что губернатор Дмитрий Азаров предложил сделать Самарскую область пилотным регионом по созданию и развитию творческих городских пространств.

В Самаре было два важных мероприятия, приуроченных ко Дню России. Первое - масштабный квест “Страна победителей”, который развернулся на “старой” набережной. Второе - концерт на площади Куйбышева. Его хэдлайнером стала группа “Любэ”, а завершился праздник фейерверком.

13 июня героиней новостных лент стала яма-долгожитель на пешеходном переходе напротив 13 школы. Чтобы привлечь внимание к провалу в асфальте, местные жители поставили туда стул.

14 июня в Безенчуке метеорологи зафиксировали рекордное количество осадков. Абсолютный суточный максимум составил 39,4 мм, что почти вдвое больше рекорда 1971 года, когда выпало около 21 мм.

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