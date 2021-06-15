Свежие новости о «Крыльях Советов» на 15 июня 2021: Комбаров и Голенков ушли, Липовой полетел на сборы

Дмитрий Комбаров покинул «Крылья», Рикарду Алвеш думает, оставаться ли в Самаре. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» улетели на сбор, который пройдет в Сербии до 9 июля. Тренерский штаб взял туда 22 футболистов. Еще несколько присоединятся по ходу сбора. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 15 июня 2021.

Комбаров и Голенков ушли

«Крылья» официально сообщили, что Егор Голенков и Дмитрий Комбаров покидают клуб. У обоих закончились контракты. Голенкову предлагали новое соглашение, но он отказался.

Карьеру Егор продолжит в чемпионате Чехии.

До переезда в другую страну Голенков успел поиграть за команду из Клявлино, которая выступает в Самарской футбольной лиге. Это чемпионат среди любителей. Форвард вышел в одном из матчей и забил один гол.

Липовой едет на сборы с «Крыльями»

21-летний полузащитник «Динамо» Данил Липовой полетел с Сербию на сборы «Крыльев Советов». Футболист на молодежной уровне занимался в «КС», однако позже уехал в Москву и перешел в Академию имени Льва Яшина.

За «Динамо» Липовой играет с 2017 года. За это время он выступал как за основную команду, так и за «Динамо-2», а также провел несколько игр в арендах в «Оренбурге» и «Химках».

Также в Сербию вылетели следующие игроки «Крыльев»:

вратари: Евгений Фролов, Иван Ломаев, Богдан Овсянников;

защитники: Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Юрий Горшков, Владимир Полуяхтов,Дмитрий Прищепа, Максим Карпов;

полузащитники: Роман Ежов, Данила Смирнов, Денис Якуба, Владислав Тюрин, Максим Витюгов, Дмитрий Кабутов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Дмитрий Ефремов;

нападающие: Дмитрий Цыпченко, Иван Сергеев.

Футболисты, которые отправились на сборы с Сербию. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Мехди Зеффан и Сафаа Хади прилетят позже, т.к. они пока в расположении своих сборных. Максим Канунников восстанавливается после травмы. Рикарду Алвеш думает, оставаться в «Крыльях» или нет.

Первый контрольный матч в Сербии самарцы проведут через неделю – 22 июня. Соперника еще не объявили, однако на официальном сайте «Крыльев» на 22 июня стоит игра с клубом «Нови-Пазар», который выступает в сербской Суперлиге.

Новый гендир встретился с болельщиками

Вадим Андреев, который недавно занял должность генерального директора «Крыльев Советов», встретился с журналистами и болельщиками. Он ответил на вопросы о спонсорах, о контрактах действующих игроков и об агентском влиянии в клубе.

Почитать расшифровку встречи можно на сайте samara.kp.ru.

Пляжные «Крылья» заняли последнее место на ЧР

Пляжные «Крылья Советов» завершили выступление в чемпионате России на последнем месте. Самарцы набрали только три очка. На счету «КС» только одна победа, которую они добыли в матче с саратовской «Дельтой» в пятом туре. Во всех остальных встречах самарцы уступили.