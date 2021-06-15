«Я боялась выходить из дома»: жители дома на ул.Мяги рассказали, как изменилась их жизнь после смены руководства ТСН

Осенью прошлого года в ТСН появился новый председатель, вот только мнение жителей, возможно, спросить забыли Фото: Александра БУДАЕВА

Переход власти

«Мы за прозрачные выборы»: эта фраза для жителей дома 24б по ул.Мяги значит очень многое: несколько месяцев назад в доме неожиданно сменилось правление в ТСЖ. По словам жителей, с которыми удалось поговорить корреспонденту «КП-Самара», они не принимали участие в выборах нового председателя и членов правления – более того, даже не слышали о том, что такое голосование проводилось.

- По бумагам мы увидели, что смена членов правления произошла еще в сентябре прошлого года. Но мы об этом узнали в ноябре, когда у нашего председателя Ильи Рутса, простите, бывшего председателя, кто-то сжег машину, а потом он получили SMS о том, что ему закрыт доступ к счетам ТСН, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» жильцы дома. – Это было странно, потому что Илья живет в нашем доме и «болеет» за него: если надо, сам и на крышу полезет, и снег почистит.

После ЧП с автомобилем председателя люди еще долго по утрам боязливо осматривали свои машины: целы ли? Поползли слухи о «серьезных» ребятах, которые настоятельно рекомендуют собственникам жилья поддержать новое правление.

В ноябре прошлого года Илье Рутсу сожгли машину, виновных так и не нашли Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Это не слухи. Буквально на следующий день после того, как Илье сожгли машину, муж вышел на прогулку с нашим ребенком, ему меньше года. К ним подошел такой «решала», - вспоминает Елена. – Мой муж до этого работал в ТСН, ему предложили остаться на своей должности, и в довольно грубой форме «порекомендовали» ему «помогать бабушке», то есть Елене Калуцких, которая стала новым председателем правления.

- А я и вовсе боялась выходить из дома, - признается супруга Ильи Рутса Екатерина. – Нам кидали угрозы в почтовый ящик, звонили, на Илью нападали. Это реально рейдерский захват, как иначе это можно назвать?

Очень странные дела

На основании каких документов Елена Калуцких стала руководить ТСН «ТСЖ Мяги 24 б», пока не ясно, оригиналы документов не видел даже суд, поэтому легитимность перехода власти на данный момент находится под вопросом.

В список кандидатов включили не всех желающих Фото: Александра БУДАЕВА

Интересно, что, как рассказали «Комсомолке» жители дома, по прошествии полугода работы новое руководство ТСН пока не отчиталось перед ними о результатах проделанного, о расходах и доходах за прошлый год, плюс до сих не рассказало о своих планах на 2021 – скажем, планируется ли в доме текущий ремонт.

- Что изменилось после того, как сменились члены правления? – задумаются жители дома. – Пожалуй, пока мало что. С нами новое руководство толком и не поговорило даже ни разу. Зато платить стали больше – зимой, к примеру, минимум на 1000 рублей сумма в квитанции увеличилась, у некоторых – больше. И с чем это связано, нам никто не объяснил.

Ставки сделаны

11 июня новое правление ТСН попыталось вновь утвердиться в своих полномочиях, объявив общее собрание собственников жилья в очно-заочной форме. Правда, сделали это в аккурат перед началом долгих выходных, на которые многие семьи уезжают за город. На повестке стояли три вопроса. Во-первых, выбор председателя и секретаря общего собрания (предлагались кандидатуры Елены Калуцких для первой «ипостаси» и Павла Пимкина – для второй). Во-вторых, выборы членов правления ТСН «ТСЖ Мяги 24 б» (список включал в себя 9 фамилий во главе с Еленой Калуцких). В-третьих, переход на прямые договора собственников квартир с ООО «Экостройресурс», ООО «СамГЭС» и ООО «СКС».

Бывшего председателя ТСН отказались включать в список кандидатов в члены правления Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На удивление на собрание пришла почти сотня человек - это около трети жителей дома. И почти все они были недовольны списком кандидатур, а точнее, тем, что в нем не нашлось места Илье Рутсу и его предыдущей команде.

- Я заранее просил включить меня в кандидаты, но мне отказали, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Илья Рутс. – В ответе значилось: я не имею законного права на это, потому что за годы моего «правления» я вызвал недоверие членов ТСЖ в связи с тем, что якобы брал деньги не под отчет, не имел право занимать эту должность и допустил иные мнимые нарушения.

Жители жилого дома с таким поворотом дел не согласились – вместо Елены Калуцких и Павла Пимкина в председатели и секретари общего собрания выбрали Илью Рутса и Александра Феоктистова. Большинством голосов решили, что список кандидатов в члены правления нужно подкорректировать и внести туда фамилии всех желающих, в том числе Илью Рутса и его предыдущих соратников. После изменения списков каждому из собственников квартир в этом доме дадут время сделать свой выбор, а 25 июня на общем собрании подсчитают голоса и объявят результат. Все желающие смогут заснять процесс на видео, чтобы к законности происходящего ни у кого больше не возникало вопросов.

Жители дома хотят, чтобы им дали возможность самим выбирать членов правления ТСН Фото: Александра БУДАЕВА

КОМПЕТЕНТНО

«Нарушения процедуры есть»

Кристина Назарова, Общественная палата Самарской области:

- Само собрание вполне легитимно, если будут правильно заполнены бюллетени. Но тот факт, что в кандидаты не включили всех желающих, в том числе бывшего председателя ТСН, - незаконно. Жители дома имеют право самостоятельно в ходе голосования решать, кому они доверяют. Также у меня есть вопрос к форме самих бюллетеней и иным нарушениям, которые я сегодня заметила. Все происходящее в данном ТСН находится на контроле.

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