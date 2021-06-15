В Самаре наградили лауреатов престижной премии «BUSINESS & BEAUTY AWARDS RUSSIA 2021»

Престижной премией наградили достойных и успешных людей и компании

В Самаре состоялась закрытая церемония награждения лауреатов Всероссийской ежегодной премии «BUSINESS & BEAUTY AWARDS RUSSIA 2021». Лицом премии стал председатель общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Министерстве спорта Самарской области Андрей Королев.

Ежегодная Всероссийская премия в области бизнеса и красоты создана для того, чтобы выявить и наградить самых достойных и успешных представителей бизнеса, красоты, спорта, эвент-индустрии, шоу-бизнеса, а также общественных блогеров и общественных деятелей. На премии представители предпринимательского сообщества не только могут установить прямые деловые связи, но и найти новых друзей и партнеров для дальнейшего развития. Номинанты и лауреаты получили награды и показали значимость себя и своего бизнеса среди конкурентов.

На премии было несколько номинаций, среди которых «Певец года», «Прорыв года», «Продюсер года» и другие. Кроме того на премию был приглашен VIP-гость – финалист 12-го сезона «Битвы экстрасенсов», экстрасенс, целитель Анатолий Леденев.

Лауреатом в номинации «Певец года» стал популярный российский артист Миша Майер. Он стал известен в 2017 году как автор и исполнитель саундтрека «Выбираю Тебя» к сериалу «Улица» на телеканале ТНТ. Треки исполнителя уже долгое время не покидают эфиры федеральных и региональных радиостанций России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии. В настоящий момент артист работает над дебютным сольным альбомом, релиз которого состоится в 2021 году.

«Прорывом года» стала поэтесса Хельга Владимирова, которая давно известна в научных кругах, ею написаны свыше 100 научных статей на русском и английском языке. В 2015 году женщина начала публиковать свои первые стихи о природе и любви. За пять лет их количество увеличилось до сотни.

В декабре 2020 года она, наконец-то, приняла решение публиковать и печатать стихи – в журналах и поэтических сайтах. Тогда же Хельгу номинируют на Национальную литературную премию «Поэт года» за 2020 год в основной номинации, а также в номинациях «Дебют» и «Лирика».

В номинации «Продюсер года» победил самарский шоумен Сергей Тюпаев. Сергей является генеральным продюсером академии шоу-бизнеса и телевидения, создал первые региональные телевизионные реалити проекты. Организатор встреч и программ с участием звёзд шоу-бизнеса. Сергей продюсирует бизнес и персон, создаёт коммерческую фильмографию для контента YouTube и других интернет площадок.

Кроме известных персон лауреатами премии стали и успешные компании. Например, отель 7 Avenue Hotel & SPA 5*, специализированный магазин мужских костюмов «MazaltovMan», доставка цветов и кофе «Бутоника», театр праздника «Анимашки шоу» и многие другие.