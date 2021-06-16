Неравнодушный тренер идёт в Госдуму от Самарской области вместе с партией «Новые люди»

Антон Скороходов

Партия представила в качестве своего кандидата от Самарской области вице-президента областной федерации кикбоксинга, общественника Антона Скороходова. В своем клубе он бесплатно обучает единоборствам ребят из неблагополучных семей и воспитанников детских домов.

Не просто тренер

Многим он фактически заменяет отца, воспитывает будущих мужчин личным примером. Вместе они ходят в походы по области, изучают историю малой родины и помогают её сохранить, расчищая и восстанавливая родники. Группе Скороходова с друзьями и единомышленниками,удалось восстановить источник Каменная Чаша в селе Ширяево. Специально заказанный сруб для оформления источника подняли на гору и уложили вручную. Для мальчишек это стало настоящим испытанием.

Во время пандемии ребята помогали пожилым — привозили продукты и лекарства. А сам Скороходов, увидев, что люди ждут скорую помощь сутками, стал самостоятельно отвозить в больницы тех, кому такое ожидание могло стоить жизни. Удалось спасти целые семьи.

Антон сотрудничает с Национальным антинаркотическим союзом, работает в молодежном лагере в Крыму, показывает ребятам радость здоровой и трезвой жизни. Он уверен – даже самые трудные подростки «перерастут» свои проблемы. Нужно только, чтобы рядом оказался взрослый, который поддержит и поможет найти свой путь.

Скороходов стремится развить в области сеть бесплатных секций по футболу, хоккею и единоборствам.

Спорт — как одно из главных средств воспитания

Скороходов стремится развить в области сеть бесплатных секций по футболу, хоккею и единоборствам. Принимать туда будут детей с самого раннего возраста, чтобы занятия стали доступны абсолютно любому ребёнку.

Принимать в секции будут детей с самого раннего возраста, чтобы занятия стали доступны абсолютно любому ребёнку.

На одной волне с партией «Новые люди». «Я счастлив, что среди наших политиков появилась молодежь с такими правильными ценностями семья, здоровье людей, развитие и самореализация, — говорит Антон. За этими ребятами — будущее. У меня самого скоро родится сын, и я хочу, чтобы он жил в счастливой стране. Той, которую мы построим вместе с Новыми людьми».