Светлые головы Самаранефтегаза: молодые нефтяники получили за научные разработки девять наград

Полина Рукина и Эмиль Сагындыков достойно выступили в секции «Техника и технология добычи нефти и газа». Фото АО «Самаранефтегаз».

АКТУАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН

Пандемия - не повод сдерживать научно-технический прогресс, решили в компании «Роснефть» и провели очередную традиционную конференцию молодых специалистов. Тем более что современному предприятию для этого не нужно собирать всех участников в одном месте территориально - достаточно организовать онлайн-площадку. Кустовая научно-техническая конференция нефтяной молодежи по направлениям «Добыча и сервис», «Газ» прошла в сети, и принесла не меньше пользы. Ведь главное - качество представленных разработок нисколько не пострадало.

В этом году на суд жюри 44 молодых специалиста АО «Самаранефтегаз» представили 45 проектов. Эксперты высоко оценили актуальность, практичность и смелость идей самарских нефтяников. По итогам КНТК один проект получил от экспертов наивысший балл, четыре проекта стали призовыми, заняв 2 и 3 места, и четыре разработки удостоены номинаций.

НА ХИТРУЮ ПРОБЛЕМУ - УМНОЕ РЕШЕНИЕ

В секции «Техника и технология добычи нефти и газа» почетное «серебро» присудили Полине Рукиной и Эмилю Сагындыкову за проект «Нестандартные методы увеличения нефтеотдачи и предупреждения осложнений». Геолог ЦДНГ-6 Эмиль Сагындыков, несмотря на небольшой (2,5 года) стаж на предприятии, в новаторской работе не новичок: первый проект на НТК «Самаранефтегаза» представил, еще будучи студентом Политеха. Со своей второй разработкой выступал, будучи сотрудником-первогодкой, и более чем успешно - занял второе место в финале, успешно защитив идею в Москве.

- В этом году мы предложили установку предварительной подготовки дисперсных систем, которая решает проблемы нескольких осложняющих факторов добычи - коррозии, высокого образования парафинов, солеотложений, возникновения эмульсий, - рассказал Эмиль Сагындыков. - Наша установка обеспечивает протекание процессов деполяризации и поляризации. Основной технико-экономический эффект достигается прекращением отказов глубинного насосного оборудования и, как следствие, увеличением дополнительной добычи.

Эмиль признается - живого общения, присущего конференции очного формата, ему не хватило: хотелось теснее пообщаться и с участниками, и с авторитетным жюри. А его соавтору Полине Рукиной, напротив, дистанционный формат сыграл на руку - девушка намного меньше волнуется у экрана компьютера, чем стоя перед судейским президиумом.

Полина трудится в «Самаранефтегазе» почти два года, и за это время успела не только дважды презентовать свои проекты на НТК, но и подняться по карьерной лестнице - вырасти с оператора добычи нефти и газа до секретаря-референта заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам.

- У предприятия имеется осложненный фонд скважин с большой обводненностью, механическими примесями. А если есть проблема - можно найти и решение, - считает Полина Рукина. - По нашим расчетам, предложенная нами установка сможет повысить нефтеотдачу пласта процентов на 10 - это немало. Уже готов патент, готовимся к внедрению в производство. На московском этапе будем представлять проект, подкрепленный практическими испытаниями!

В скором будущем молодым специалистам АО «Самаранефтегаз» - победителям, призерам и номинантам КНТК, предстоит защищать свои проекты и честь предприятия на Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть». Желаем им удачи!