Коллективный забег: команда НК НПЗ приняла участие в фестивале бега «Королева спорта»

На фестивале бега «Королева спорта» спортсмены НК НПЗ выступили целой командой. Фото АО «НК НПЗ»

Любителей легкой атлетики в Самарской области немало, как и марафонов, в которых единомышленники бегут в честь различных дат и событий. С каждым забегом делегация работников НК НПЗ все представительнее благодаря тому, что в 2019 году на предприятии сотрудники самоорганизовались в беговой клуб. Если до этого времени в городских, областных и всероссийских марафонах принимали участие лишь заводские спортсмены-одиночки, сегодня они выступают целой командой. Впрочем, здоровые интересы нефтепереработчиков бегом не ограничиваются. Когда выбираешь движение, оно влечет тебя вперед в разных направлениях.

Бег, резьба, картина маслом

Один из активных членов Бегового клуба НК НПЗ - Михаил Кирьяков, инженер сектора по надзору за зданиями и сооружениями Управления технического надзора. Михаил с детства является приверженцем здорового образа жизни - никогда не пил, не курил, старался держать себя в крепкой физической форме. Однако по-настоящему легкая атлетика вошла в его жизнь, когда Беговой клуб появился на заводе.

- Когда по инициативе нашей спортсменки Марии Серенковой открылся клуб, сплотивший любителей бега, я и втянулся в тренировки, - признался Михаил Александрович. - В коллективе интереснее заниматься, чем в одиночку.

Михаил считает для себя оптимальной дистанцию в 10 км, но бегает на разные расстояния. С заводчанами-единомышленниками принимал участие в 3-километровом забеге в Туапсе, на 21 километр бегали в Казани. Конечно, не обходятся без участия новокуйбышевских нефтепереработчиков и самарские забеги: позади приуроченный ко Дню народного единства, Космический, 10-километровый забег «Королева спорта». А в родном Новокуйбышевске пробежали «Марафон Победы». Между тем, спорт - не единственное увлечение Михаила Кирьякова. Мужчина с удовольствием рисует маслом - даже представлял свои работы на корпоративном творческом фестивале «Роснефть зажигает звезды». Есть и еще одно хобби - резьба по дереву.

- Деревянные скульптуры вырезаю для души - такой у меня, можно сказать, способ медитации, - улыбается Михаил Александрович. - Медведи, журавли и другие сказочные герои оседают потом на дачных участках друзей и родственников. Приятно дарить радость!

Спорт, творчество, рок-н-ролл!

Специалист заводской пресс-службы Алена Егорова тоже приверженец здорового и активного образа жизни. Когда предприятия самарской площадки компании «Роснефть» в 2017 году организовали клуб акробатического рок-н-ролла, девушка серьезно занялась этим «корпоративным» видом спорта. Сегодня за ее плечами не только годы тренировок, но и масса побед на различных соревнованиях и третий взрослый разряд.

- Акробатический рок-нролл очень вдохновил меня и на жизненные свершения, и на занятия в других видах спорта, - говорит Алена Егорова. - Раньше я брала пример с сына, который с семи лет занимается баскетболом. Сегодня, в свои 16 лет, уже и Матвей берет пример с меня.

Достижения требуют регулярных тренировок - Алена занимается «танцевальной акробатикой» дважды в неделю. Но с радостью добавила себе полезной нагрузки, вступив в беговой клуб - теперь еще раз в неделю бегает с коллегами на стадионе «Нефтяник», а по выходным - с семьей.

- Приятно, когда между коллегами есть здоровое соревнование, - призналась Алена. - В нашем беговом клубе царит не только спортивный дух, но и дружеская атмосфера, объединяющая в единое целое спортивных и позитивных людей. Гордимся и отмечаем достижения друг друга. А с помощью приложений видим, кто сколько пробежал и с каким темпом. Сейчас уже бегаю не только ради удовольствия, но и на результат - обидно, когда от третьего места (как это произошло на Космическом забеге) отделяют какие-то три секунды. Надо ускоряться!

Работа на заводе сподвигла Алену Егорову не только к занятиям спортом. В разные годы на творческом фестивале «Роснефть зажигает звезды» девушка участвовала и побеждала в вокальной, хореографической и художественной номинациях.

- У меня очень интересная жизнь, и такой ее сделало наше предприятие, - улыбается Алена.- Рок-н-ролл, бег, творчество - завод постоянно подталкивает меня к саморазвитию, и за это я ему благодарна!