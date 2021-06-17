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Общество17 июня 2021 16:36

Коллективный забег: команда НК НПЗ приняла участие в фестивале бега «Королева спорта»

Нефтепереработчики выбирают и пропагандируют здоровый образ жизни
Анна ФЕДОРОВА
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На фестивале бега «Королева спорта» спортсмены НК НПЗ выступили целой командой. Фото АО «НК НПЗ»

На фестивале бега «Королева спорта» спортсмены НК НПЗ выступили целой командой. Фото АО «НК НПЗ»

Любителей легкой атлетики в Самарской области немало, как и марафонов, в которых единомышленники бегут в честь различных дат и событий. С каждым забегом делегация работников НК НПЗ все представительнее благодаря тому, что в 2019 году на предприятии сотрудники самоорганизовались в беговой клуб. Если до этого времени в городских, областных и всероссийских марафонах принимали участие лишь заводские спортсмены-одиночки, сегодня они выступают целой командой. Впрочем, здоровые интересы нефтепереработчиков бегом не ограничиваются. Когда выбираешь движение, оно влечет тебя вперед в разных направлениях.

Бег, резьба, картина маслом

Один из активных членов Бегового клуба НК НПЗ - Михаил Кирьяков, инженер сектора по надзору за зданиями и сооружениями Управления технического надзора. Михаил с детства является приверженцем здорового образа жизни - никогда не пил, не курил, старался держать себя в крепкой физической форме. Однако по-настоящему легкая атлетика вошла в его жизнь, когда Беговой клуб появился на заводе.

- Когда по инициативе нашей спортсменки Марии Серенковой открылся клуб, сплотивший любителей бега, я и втянулся в тренировки, - признался Михаил Александрович. - В коллективе интереснее заниматься, чем в одиночку.

Михаил считает для себя оптимальной дистанцию в 10 км, но бегает на разные расстояния. С заводчанами-единомышленниками принимал участие в 3-километровом забеге в Туапсе, на 21 километр бегали в Казани. Конечно, не обходятся без участия новокуйбышевских нефтепереработчиков и самарские забеги: позади приуроченный ко Дню народного единства, Космический, 10-километровый забег «Королева спорта». А в родном Новокуйбышевске пробежали «Марафон Победы». Между тем, спорт - не единственное увлечение Михаила Кирьякова. Мужчина с удовольствием рисует маслом - даже представлял свои работы на корпоративном творческом фестивале «Роснефть зажигает звезды». Есть и еще одно хобби - резьба по дереву.

- Деревянные скульптуры вырезаю для души - такой у меня, можно сказать, способ медитации, - улыбается Михаил Александрович. - Медведи, журавли и другие сказочные герои оседают потом на дачных участках друзей и родственников. Приятно дарить радость!

Спорт, творчество, рок-н-ролл!

Специалист заводской пресс-службы Алена Егорова тоже приверженец здорового и активного образа жизни. Когда предприятия самарской площадки компании «Роснефть» в 2017 году организовали клуб акробатического рок-н-ролла, девушка серьезно занялась этим «корпоративным» видом спорта. Сегодня за ее плечами не только годы тренировок, но и масса побед на различных соревнованиях и третий взрослый разряд.

- Акробатический рок-нролл очень вдохновил меня и на жизненные свершения, и на занятия в других видах спорта, - говорит Алена Егорова. - Раньше я брала пример с сына, который с семи лет занимается баскетболом. Сегодня, в свои 16 лет, уже и Матвей берет пример с меня.

Достижения требуют регулярных тренировок - Алена занимается «танцевальной акробатикой» дважды в неделю. Но с радостью добавила себе полезной нагрузки, вступив в беговой клуб - теперь еще раз в неделю бегает с коллегами на стадионе «Нефтяник», а по выходным - с семьей.

- Приятно, когда между коллегами есть здоровое соревнование, - призналась Алена. - В нашем беговом клубе царит не только спортивный дух, но и дружеская атмосфера, объединяющая в единое целое спортивных и позитивных людей. Гордимся и отмечаем достижения друг друга. А с помощью приложений видим, кто сколько пробежал и с каким темпом. Сейчас уже бегаю не только ради удовольствия, но и на результат - обидно, когда от третьего места (как это произошло на Космическом забеге) отделяют какие-то три секунды. Надо ускоряться!

Работа на заводе сподвигла Алену Егорову не только к занятиям спортом. В разные годы на творческом фестивале «Роснефть зажигает звезды» девушка участвовала и побеждала в вокальной, хореографической и художественной номинациях.

- У меня очень интересная жизнь, и такой ее сделало наше предприятие, - улыбается Алена.- Рок-н-ролл, бег, творчество - завод постоянно подталкивает меня к саморазвитию, и за это я ему благодарна!

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