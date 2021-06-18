Как подать заявку на ипотеку по ставке от 2,55% годовых. Фото предоставлено СберБанком.

Взять ипотечный кредит по специальной ставке от 2,55% годовых* в рамках программы «Господдержка 2020» возможно на срок от 12 до 20 лет. Программа действует до 1 июля 2021 года. Программа доступна для оформления как для строящегося жилья, так и для готового жилья от застройщиков. Специальная процентная ставка предоставляется в рамках соглашения с партнером-застройщиком о субсидировании процентной ставки. Возможность применения специальной ставки уточняйте непосредственно у застройщика. Для оформления кредита со ставкой 2,55% годовых необходимо заключение договора о предоставлении услуги «Электронная регистрация права собственности» и договора с аккредитованными ПАО Сбербанк компаниями о страховании жизни и здоровья заемщика/созаемщика.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» является платной. В то же время, при регистрации права собственности на недвижимость или ДДУ вам не нужно будет посещать уполномоченные органы. Менеджер банка или застройщик отправляет документы в электронном виде в Росреестр. Регистрация ДДУ или перехода права собственности происходит в электронном виде, зарегистрированные документы поступят вам и продавцу на электронную почту. Согласитесь, удобно? При этом вы можете следить за статусом регистрации в личном кабинете.

Успевайте подать заявку на ипотеку по программе СберБанка «Господдержка 2020» со специальной ставкой от 2,55% годовых до 1 июля через сайт domclick.ru

*C 15.04.2021 по 01.07.2021 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщиков-партнеров ПАО Сбербанк по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,55% годовых при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита с условиями субсидирования кредита застройщиком в целях предоставления кредита по ставке 2.55% годовых - от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте: domclick.ru Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Возможность применения специальной ставки уточняйте непосредственно у застройщиков-партнеров ПАО Сбербанк. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на sberbank.ru

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