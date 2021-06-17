«Мама, я покажу тебе Альпы»: архитектор посвятил скульптуру погибшей от COVID-19 матери и победил на международном конкурсе

Скульптура самарских архитекторов никого не оставит равнодушным. Фото: SMACH.2021

Самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы стали единственными россиянами, вошедшими в десятку победителей международного конкурса ленд-арта SMACH.2021. Конкурс проходил в Италии, и был посвящен теме «Хрупкость». Участие в нем принял 1061 проект из 80 стран мира.

Самарцы представили на суд жюри скульптуру «Мама».Четыре фигуры – куба из алюминиевых рамок размером 2х2х2 м. Свободно свисающие белые ленты образуют очертания букв – «М», «А», «М», «А». Но стоит подуть ветру – разлетаются во все стороны, будто ничего не было. Дмитрий посвятил работу своей матери, жизнь которой унес коронавирус.

Скульптура состоит из четырех отдельных конструкций, ленты свободно свисают и колышатся на ветру. Фото: личный архив героя публикации

«Зацепило слово «хрупкость»

Дмитрий Храмов признается: участвовать в конкурсе он не планировал. Приглашение пришло в самый, казалось бы, неподходящий момент – ровно через 9 дней после смерти его матери, Виолетты Викторовны Храмовой. Ее жизнь унес коронавирус.

- Мы с мамой заболели коронавирусомодновременно, в новогоднюю ночь, - рассказал Дмитрий Храмов журналисту «КП-Самара». – Мне было очень плохо, я три недели провел в больнице на кислородной поддержке, но все же организм справился с болезнью. А у мамы – нет. Через два дня после того, как меня выписали из госпиталя, ее не стало... В эти дни я чувствовал себя будто во сне. И тут мне прислали ссылку на конкурс. Меня сразу зацепило слово «хрупкость».

Дмитрий и Мария Храмовы преодолели несколько границ, чтобы добраться до Италии и собрать скульптуру. Фото: личный архив героя публикации

Как рассказал Дмитрий Храмов, идея скульптуры родилась у него моментально.

- Мы хотели передать идею последнего вздоха, хрупкости человеческой жизни, - рассказывает Дмитрий. -Ковид, тяжело дышать, все зависит от кислорода. Вот есть жизнь, а дунул ветер – и ее не стало…

До дедлайна подачи заявок оставалось три недели, но хотя идея была готова, Дмитрий не спешил этого делать. И буквально накануне установленного срока поделился с супругой сомнениями – принимать ли участие в конкурсе. Мария поддержала идею, буквально за одну ночь Дмитрий нарисовал компьютерную модель будущей скульптуры и отослал заявку на конкурс за пять минут до окончания приема.

- Я почти сразу забыл про свою заявку, так что когда через полтора месяца пришел ответ, что наш проект вошел в десятку победителей, мне это показалось продолжением сна, - признается Дмитрий Храмов.

Буквы получились объемными, "телесными". Фото: личный архив героя публикации

Преодолели все границы

Скульптуры-победители должны были быть выставлены на биеннале в итальянских Альпах, поэтому чете Храмовых пришлось срочно отправляться в Италию.

- Мы заказали алюминиевые рамки, жена помогла «додумать» идею – так у скульптуры появилась многослойность, глубина, телесность, структурность, ощущение тактильного присутствия, - рассказывает Дмитрий.

Биеннале в Альпах откроется 10 июля и продлится до середины сентября. Фото: личный архив героя публикации

В Италию Храмовы отправились на своем автомобиле. В пути им пришлось преодолеть несколько границ. Украина, Венгрия, Словения – везде у пограничников возникали вопросы к содержимому багажника, непонятные алюминиевые конструкции казались стражам порядка весьма подозрительными.

- Приходилось везде показывать эскизы, объяснить, куда и зачем мы едем, - рассказывает Дмитрий Храмов. – И везде люди проникались, относились с пониманием, поддерживали.

«Хотела проехать по Альпам за рулем»

- Место, которое нам предложили для размещения нашеи работы – Armentara - оказалось похоже на настоящий раи . Мама никогда не была в Альпах. Но в наш последний с ней разговор за новогодним столом мы обсуждали именно такую поездку. Маме в мае должно было исполниться 80 лет, и мы собирались поехать в гости к моему сыну, ее внуку Юре, который живет во Франции, в Гренобле. Я предложил проехать на машине через все Альпы. Мама согласилась, но только с одним условием – что в Альпах я пущу ее за руль, она отлично водила машину, - вспоминает Дмитрий Храмов. – Та поездка так и не случилась. Но я все же покажу маме Альпы – хотя бы так.

Самарские архитекторы стали единственными россиянами, вошедшими в число победителей конкурса. Фото: личный архив героя публикации

Сейчас скульптура самарских архитекторов уже установлена в Альпах, итальянцы водят к ней экскурсии и снимают про нее фильм. Вернисаж BIENNALE SMACH.2021 откроется 10 июля и продлится до середины сентября.

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