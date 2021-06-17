«Лови, лови, лови ее!»: полицейские из Тольятти спасли от смерти жену водителя, упавшую после проверки документов

Молодые офицеры не растерялись в сложной ситуации Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Достойным уважения поступком отличились на днях полицейские из Тольятти. Инспекторы ДПС Дмитрий Шраменко и Виталий Губочкин спасли местную жительницу, которой внезапно стало плохо во время проверки документов ее мужа.

Опасная ситуация произошла рано утром в первый день лета — 1 июня. Молодые сотрудники, которые пока находятся только в звании лейтенантов, остановили «Ниву» на посту на улице Ботанической в автомобильной столице. Ничего не предвещало беды, офицеры спокойно общались с водителем автомобиля.

— Женщина находилась на пассажирском сиденье машины. Она почувствовала себя плохо и вышла на улицу, на свежий воздух, — рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Автолюбитель пытался пообщаться со своей женой, но в какой-то момент у нее стали подгибаться ноги:

— Лови, лови, лови ее! — правоохранители поспешили на помощь пострадавшей, которая уже теряла сознание и падала.

Шраменко и Губочкин незамедлительно посадили ее в патрульный автомобиль. Они включили сирену и проблесковые маячки и поехали в ближайшее лечебное учреждение. Владелец «Нивы» отправился следом.

Дорога заняла считанные минуты. Нуждающуюся в экстренной помощи доставили в больницу. Медики сделали все необходимое для того, чтобы она не скончалась.

— Благодаря им и оперативным действиям Дмитрия Шраменко и Виталия Губочкина, жизни и здоровью жительницы Тольятти ничего не угрожает, — отметили в МВД.

Пациентку уже выписали. Они вместе с мужем не забыли про спасителей и выразили слова признательности ребятам из ГИБДД города за профессионализм и неравнодушие к участникам дорожного движения. На службе их поступок тоже оценили по достоинству и поблагодарили за доброе дело.

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