Пляжные «Крылья Советов» планируют сыграть в этом году на Euro Winners Cup и клубном чемпионате мира

«Крылья» второй год подряд занимают последнее место в чемпионате страны, но все равно получают приглашения на лучшие турниры Европы и мира. Фото: РФС / bsrussia.com.

В пляжных «Крыльях Советов» продолжается перестройка. После успешного сезона 2019, когда самарцы взяли бронзовые медали, команда дважды становилась последней в чемпионате страны.

Однако это не мешает «Крыльям» получать приглашения на престижные турниры, среди которых Euro Winners Cup (аналог Лиги чемпионов в пляжном футболе) и клубный чемпионат мира.

О том, планируют ли там сыграть «Крылья Советов», о перспективах молодых игроков и о том, как попасть в пляжный футбол в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» рассказал директор пляжных «Крыльев Советов» Евгений Храмов.

Первая часть интервью.

Об оценке сезона

- Я проставлю «неудовлетворительно». Можно выискивать плюсы и минусы, но выигрывать надо. Главное - в этом году была борьба. В прошлом году было омоложение состава, играли исключительно самарские ребята. Сегодня мы усилились и цеплялись. Нам немножко не повезло. Три матча мы проиграли в один мяч на последней минуте. Это какой-то злой рок - за 3 секунды, за 8 секунд и за 59 секунд мы проигрывали матчи. Но есть результат, он неудовлетворительный. Выводы будем делать, но я скажу честно - ситуация такая, что квалификация самарских игроков невысокая. Средняя. Нужно усиливаться, а для этого нужен бюджет другой.

Самое обидное, что мы учим ребят играть, они год-два-три начинают попадать по мячу, как мы называем это дело, и тут же уезжают - Москва, Питер. Поэтому на протяжении нескольких лет мы являемся донорами богатых команд. Но ничего, продолжаем выстреливать. Сейчас собираемся на Евролигу [Euro Winners Cup] ехать. В том году мы дошли дальше всех [из российских клубов]: в 1/4 мы проиграли «Браге», финалисту. Только «Кристалл» победил, наш российский клуб, но это «Реал Мадрид» пляжного футбола, так мы его называем.

Почему не получилось в чемпионате

- Сезон был очень скоротечным в связи с чемпионатом мира. Невозможно было внести коррективы. Ситуация такая, что в период дозаявки мы могли усилиться только на три игры. Но это было нереально. У нас были хорошие предложения по усилению, но шансы зацепиться за Суперфинал были небольшие, поэтому мы доигрывали своим составом, но ничего. У нас еще Евролига, Кубок, Кубок области, поэтому будем работать.

«КС» провели не лучший сезон. Фото: РФС / bsrussia.com.

О новичках из Белоруссии

- У нас не было баланса, потому что одни игроки были хуже готовы, чем другие. Мы сделали ставку на белорусов, недорогие нормальные легионеры. Квалифицированные. Но эти ребята - диссиденты. Они отыграли по 10 лет в сборной и в связи с политической ситуацией в стране их просто убрали. Это очень опытные футболисты, им под 30 лет. Была ставка на то, что они помогут. Но они были не готовы физически, потому что год не были на песке. С апреля они в команде, потом тренировались дома, потом приехали к нам. Им просто не хватило времени. Они начинали набирать кондиции, но чемпионат был не как обычно три месяца, а всего месяц. Не успели.

Мы рассчитывали, что эти опытные ребята потащат остальных. Не получилось. Если бы времени было бы больше, то совсем другой чемпионат был бы. Мы бы за месяц наверстали всю подготовку. Но сборная попросила 40 дней для подготовки к чемпионату мира, в РФС им эти дни дали, мы считаем, что хватило бы 20 дней, но что есть, то есть.

Прогноз на выступление сборной России на чемпионате мира

- Не знаю. В пляжном футболе бесполезно прогнозировать. Сейчас все научились играть. Раньше были Россия, Бразилия, Таити, европейские сборные... Сейчас африканцы приезжают - двухметровые, бегут как кони. В том году Сенегал был, они мчатся, мчатся и мчатся. Опыт у наших ребят огромный, но будем говорить откровенно - ребята все возрастные. Очень! В сборной всем за 30, а некоторым уже под 40.

Сейчас все сборные собираются выигрывать. Та же сборная Белоруссии готова дать бой. Думаю, будет очень тяжело. Сначала из группы надо выйти, а дальше уже посмотрим. Пляжный футбол такой вид спорта, когда в каждую секунду может быть гол. Вратарь пнул - гол! Сейчас такие вратари, что забивают прямыми ударами. Мы пропускали такой гол за три секунды до конца матча.

Останется ли в клубе Валерий Макаревич?

- Вопрос сложный. Валера живет в Белоруссии. Нужно размышлять. Главный тренер у нас Дмитрий Хохлов. Валерий - тренер команды. Мы взяли его для того, чтобы и Дмитрий учился. Рассчитывали на его богатый опыт. Меня устраивает, как он руководил командой.

Если мы будем сотрудничать, то он будет с нами. Но цель такая - научился бы наш Дмитрий Александрович, опыта набрался бы. Тренировочный процесс у него нормальный, ребята занимаются много, но руководить командой во время игры у него не получается. Реально руководил командой именно Макаревич.

Всем нужно учиться, тренерам в том числе.

О предварительных итогах перестройки после бронзового сезона

- Года три надо минимум, чтобы ребята хотя бы обстучались. Мы только в 2019 году выиграли бронзу. У нас появился свой вратарь. Вратарь — это же полкоманды, а в пляжном футболе даже больше. Максим Долгополов. И сразу «Локомотив» забрал его. И сейчас есть проблема с вратарями.

Молодые подрастут, окрепнут еще, год-два побьются. Они не могут физически играть с мужиками, которые бьются за деньги. Нужен сплав опыта и молодежи.

У меня на сегодня тренируются три года - 2004, 2005 и 2006 год. Им очень нравится, сейчас мы будем выставлять по две команды на городские соревнования, именно молодых ребят. Первую команду пока не будем выставлять вообще.

Почему мы объявили перестройку? Потому что 2019 год был очень затратным финансово. У нас тогда были топовые легионеры. Например, Валера Макаревич, отличный вратарь, входит в ТОП-10 Европы. Мы просто лопнули финансово.

Тем более, 2020 год - ковидный, он по бизнесу и бюджету ударил очень сильно. 2021 - ничуть не легче. Пока мы довольствуемся тем, что есть. Да, у нас по сравнению с 2019 годом, когда был один Артем Пиняев, были все привозные, а сейчас только самарские ребята. Это правильно. Но если мы хотим выиграть медали, то нужно привозить игроков квалифицированных. Это стоит больших денег. Мы хотим воспитать костяк, чтобы 4-5 футболистов были наши, а остальные уже приглашенные.

О потенциале самарских игроков

- Потенциал игроков «Крыльев Советов-2», конечно, есть. Но ребятам надо мясом обрасти. Сейчас идет Первая лига в Москве. Я тренеру сказал, чтобы участвовали только молодые ребята. Они проиграли свой матч 3:4, но не стушевались. Играли с хорошей командой, с «Металлистом» из Королева, которая в том году была финалистом Первой лиги. Нам нужно время, чтобы подрастающее поколение окрепло.

На Euro Winners Cup самарцы отправятся в июле. Фото: РФС / bsrussia.com.

О молодых футболистах

- Мы иногда просим у больших «Крыльев» дать каких-нибудь игроков, которые не подходят, но ребята не идут. Я их прекрасно понимаю – они молодые, им всем по 18 лет, они хотят стать звездами, хотят играть в большой футбол, пусть даже во второй лиге, в КФК [лига для любительских команд]. Хотя в том же КФК платят те же 25 тысяч рублей, но у нас-то дорога в сборную совсем короткая. Покажи себя – и ты там.

Пляжный футбол – футбол для неудачников. Я всегда так говорю. Если у вас не получается в большом футболе, вы можете прийти в пляжный, у вас может получиться и вы окажетесь в сборной.

Наш Вова Раскин не играл нигде, кроме чемпионата города. Сегодня он игрок сборной, может попасть на чемпионат мира и стать заслуженным мастером спорта по футболу. Не по пляжному футболу, а именно по футболу.

Сколько у нас заслуженных мастеров спорта? Немного. Только игроки сборной, которые стали третьими на Евро-2008, и заслуженные ветераны, которые когда выигрывали Евро. А среди пляжников заслуженных мастеров спорта человек 10 или 15.

Есть еще самарец Максим Чужков, которого в 2019 году признали лучшим вратарем мира. Он приходил к нам третьим вратарем и добился всего сам. Сейчас он играет в хорошем клубе, купил квартиру и машину в Петербурге.

Такие игроки, как Чужков, Раскин, которые хотят играть сначала не за деньги, а просто играть, они добиваются многого. А есть футболисты, которые говорят только о деньгах. Ты сначала выйди на песок и покажи, что можешь.

О том, как попасть в команду

- У нас проходит чемпионат города по пляжному футболу, вы можете сыграть за любую команду, создать свою команду: позвать друзей и сыграть. Мы за всем следим. Если видим, что у футболиста есть задатки, мы его, конечно, пригласим.

Самарским ребятам мы всегда рады.

Сейчас у нас тренируются ребята 2004, 2005 и 2006 года. Приходите, мы на вас посмотрим.

Но смотрите, я сразу скажу, что в Самаре на пляжном футболе не заработать ни рубля. Зарплата – только на поддержание штанов. Она сегодня 25 тысяч рублей. На некоторых заводах столько платят людям, но там работают по восемь часов. Здесь ты полтора часа в день получаешь удовольствие на тренировке и свободен. Мы не заставляем ни жить в гостинице, ни питаться определенным образом, ни зарядки делать. Ты можешь заниматься чем хочешь. Подрабатывать где-то, работать.

Прояви себя – и перейдешь в богатый клуб. Да, нам обидно, когда у нас забирают игроков, но мы и рады за ребят.

Может быть, и у нас когда-нибудь тучи разойдутся и губернатор скажет: «Дайте пляжным «Крыльям» столько-то миллионов рублей, чтобы ребятам хватило достойно выступать». Мы добиваемся этого. Тогда мы будем крепким середняком и будем бороться за медали.

Сможет ли команда с самарскими игроками бороться за медали?

- Нет. Все упирается в бюджет. Как можно бороться со «стомиллионниками»? «Кристалл», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Дельта» - они забирают себе всех квалифицированных игроков и легионеров. Будем стучаться, пробовать, бороться. Конечно, в пляжном футболе по-всякому бывает. Нужно попадать в плей-офф, а там как повезет. В 2017 году мы дошли до финала. Но в целом, кто богатый, тот и заправляет. Это везде, во всех видах спорта.

О Euro Winners Cup и клубном чемпионате мира

- 9 июля мы вылетаем в Португалию на Euro Winners Cup. У нас есть приглашение на клубный чемпионат мира. Туда приглашают лучшие команды планеты, мы туда попадаем [«Крылья Советов» на 11 месте в мировом рейтинге]. Турнир пройдет в Турции в конце октября, если позволит коронавирус.

Усиляться на Euro Winners Cup планируем. Это турнир другого уровня, чем чемпионат России. Костяк команды будет самарский, усилить его планируем легионерами. Можно будет заявить трех легионеров и вратаря-иностранца. Валерий Макаревич будет играть у нас в воротах, еще хотим добавить трех качественных легионеров.

Среди них будет один белорус – Игорь Бриштель. Это мегазвезда, я считаю, что он не слабее любого бразильца. Бриштель – забивной форвард, который нам необходим.

Возможно, поедет на турнир бразилец Джерлан. В этом сезоне он играл за нас, мне он понравился. Третьего иностанца еще ищем.

Играем также в местных соревнованиях – городских и областных, а в конце сентября будет Кубок России. Он пройдет в Сочи, Анапе или, возможно, в Самаре, если у нас получится. Пока сложно, но мы пробуем привезти Кубок сюда.

Джерлан выступал за «КС» в чемпионате России и может поехать с самарцами в Европу. Фото: РФС / bsrussia.com.

Вторую часть интервью с директором пляжных «Крыльев Советов» можно будет почитать на сайте samara.kp.ru.