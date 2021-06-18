Минус 700 кг мусора: нефтехимики очистили 2 км берега Татьянки от бытовых отходов

Серия экологических мероприятий нефтехимиков продолжается. Фото: АО ННК

Родному краю - экологическую безопасность

Татьянка - речка гостеприимная. На ее берега самарцы и новокуйбышевцы приезжают дружными компаниями, чтобы порыбачить, пожарить шашлык и позагорать. Но зачастую гости платят реке за радушный прием фальшивой монетой, оставляя пластиковые, стеклянные и другие отходы от своих пикников. Этот мусор в сотни раз вреднее природного - он отравляет естественную среду обитания как сухопутных, так и водных обитателей этого живописного уголка Самарской области. К счастью, не все сюда приезжают, чтобы намусорить: 11 июня сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернее общество НК «Роснефть») приехали к реке Татьянка на субботник. В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» нефтехимики очистили от мусора береговую линию реки. Пройдя два километра берега, 35 работников АО «ННК» собрали и вывезли около 700 кг мусора.

- Мои коллеги с готовностью поддержали акцию и приехали на берег Татьянки, - рассказала ведущий экономист управления экономики Евгения Семина. - Забота об окружающей среде - это долг каждого из нас. Хочу обратиться к людям, которые приезжают сюда отдыхать: пожалуйста, убирайте за собой мусор! Давайте сохраним природу вместе.

Городская окружающая среда тоже заслуживает чистоты, деревьев и цветов - всего того, что определяет не только качество жизни людей, но и красоту вокруг. Поэтому нефтехимики не жалеют средств, сил и личного времени на то, чтобы сделать родной город лучше. В конце мая волонтеры АО «ННК» приняли участие в инициативах, направленных на озеленение административной территории предприятия, а также аллеи в сквере имени Дмитрия Менделеева. 20 мая активисты совместно с работниками административно-хозяйственной службы высадили цветы на заводской территории возле памятника Михаилу Ломоносову. А на следующий день высадка цветов прошла в городском сквере имени Менделеева. Здесь нефтехимики вместе со своими детьми посадили на центральной клумбе около 500 саженцев петунии, который будут радовать всех горожан.

Со всей ответственностью

Бережное отношение к природе - один из приоритетов деятельности Новокуйбышевской нефтехимической компании. И не только в производственной политике, направленной на снижение воздействия на окружающую среду, но и в социальной жизни предприятия. Напомним, этой весной добровольцы АО «ННК» присоединились к Всероссийской акции «Зеленая весна». В рамках акции коллектив нефтехимиков привел в порядок городские пространства площадью около 22 га, с которой собрано и вывезено более 30 тонн мусора. Также в середине мая сотрудники провели уборку территории, прилегающей к автодороге Новокуйбышевск - Чапаевск. Очищена территория протяженностью более 2,5 километра и площадью 270 тысяч м2 от бытового мусора и твердых отходов, собрано более 45 кубометров мусора.

- Сотрудники нашего предприятия регулярно принимают участие в экологических акциях по уборке и благоустройству городских территорий и загородных зон, - отметил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Евгений Тысячнов. - Мы живем в этом городе и от нашего вклада и ответственного отношения зависит порядок и чистота как в Новокуйбышевске, так и в природных местах отдыха горожан.