Директор пляжных «Крыльев Советов» назвал самую большую проблему пляжного футбола в Самаре

В Самаре нет мест площадок, где могли бы тренироваться пляжники. Только набережная. Фото: РФС / bsrussia.com.

Вторая часть большой интервью с директором пляжного футбольного клуба «Крылья Советов» Евгением Храмовым. В первой части речь шла о сезоне, о предстоящих Euro Winners Cup и клубном чемпионате мира, а также о перспективах молодых игроков.

Почитать первую часть интервью можно на сайте samara.kp.ru.

Во второй части интервью поговорили о самой большой проблеме пляжки в Самаре, о деньгах и о том, почему нам больше не стоит ждать в Суперлиге другой самарской команды «Динамо».

О самой большой проблемы пляжного футбола в Самаре

- У нас нет инфраструктуры. Вообще ее нет. Мы на песок даже сейчас не можем выйти, ворота поставить. Набережная занята фестивалями, подготовками и прочим.

Только 20 июня мы поставим свой стадион. У нас остается всего 2 месяца на тренировки. Хорошо, если зацепим 20 сентября. Три месяца в году мы сможем тренироваться! Остальное - обычный спортзал или куда-то выезжать.

Сейчас в РФС принята программа «РФС-Лего». Строительство стационарных стадионов. Туда включили пять городов, в том числе и Самару. Будет у нас свой стационарный стадион, но не на набережной. Скорее всего, у «Солидарность Арены». Вопрос по месту мы согласовывать будем с губернатором.

Российский футбольный союз будет строить стадион, на котором мы будем тренироваться хотя бы 6 месяцев в году. И играть турниры там будем спокойно. Хотя бы от этого можно отталкиваться. Без инфраструктуры ничего не получится.

О тренировочных площадках

- Есть площадка для занятий пляжными видами спорта, в том числе пляжным футболом, на 116 км. Это очень далеко.

И сама площадка не подходит по размерам. В длину она хорошая, а в ширину всего 18 метров. Минимальная ширина поля – 28 метров. 10 метров разницы – это очень много.

Была бы эта площадка где-то поближе, чтобы поддерживать физическую форму, проводить занятия на песке с мячом. Но два часа ехать туда, два часа тренировка и два часа – дорога обратно – это нереально. Фактически, это другой город.

В Самаре больше нет ничего подходящего. Мы стараемся найти что-то, работаем много, но пока бесполезно.

Пляжные «Крылья» в этом сезоне не попали в Суперфинал. Фото: РФС / bsrussia.com.

О крытом стадионе для пляжных видов спорта

- Был огромный проект на 200 млн рублей [около стадиона «Солидарность Арена»], заходил спонсор. Хотели построить целый ФОК: бассейн и центр пляжных видов спорта. Но 2020 год спутал все планы.

Спонсоры, вроде бы, не бросили этот проект, но пока он заморожен. Однако ничего нет более постоянного, чем временное.

Давайте начнем с малого – построим хотя бы стационарный стадион. Но мне сказали, что в городе места нет. Самый вероятный вариант – около «Солидарность Арены». И он не самый худший – туда можно доехать на трамвае или на автомобиле, это не слишком далеко.

О взаимодействии с большими «Крыльями Советов»

- Пляжные и большие «Крылья» - это небо и земля. У нас просто одно название. Финансовое обеспечение у нас идет не через «Крылья Советов» и не за счет «Крыльев». Мы отдельно.

Когда пришел [теперь уже бывший генеральный директор «КС»] Евгений Калакуцкий, он пригласил меня на встречу. Как Евгений Геннадьевич сам рассказывал, он включил телевизор, а там пляжные «Крылья Советов» играют в еврокубке, обыгрывают португальцев. Он решил нас пригласить к себе.

Евгений Геннадьевич тогда сказал: «Деньгами мы вам помочь не можем, но мы хотим, чтобы вы выглядели как мы. Мы вам поможем формой. Что вам нужно?».

Мы написали список, приходим потом, Евгений Геннадьевич мне говорит: «Извини, я думал, что у меня бюджет 1,2 млрд, а у меня 600 млн. Мы себе форму купить не можем».

«Крылья» нам помогли по-другому. Они нам дали большую скидку у своего партнера [компании Puma]. У нас была скидка 45%, а у «Крыльев» 60%. Это значительно. Мы потом купили за свои деньги форму, такую же, как у больших «Крыльев».

«КС» не могут помочь нам. Это же бюджетные деньги. Все думают, что Храмов пришел, постучал в окошко, сказал: «Дайте мне 5 млн», ему раз и дали пачку денег. Так не получится, бюджетные расходы все расписаны.

У нас был опыт взаимодействия с «Крыльями», когда генеральным директором был Денис Маслов. Он тогда сказал: «Вот тебе бюджет 5 млн рублей, но эти деньги ты трогать не будешь». Я говорю: «Хорошо. Мне нужны для команды проезд, проживание и питание». Денег хватило на первый тур. Перед вторым туром нам говорят: «У нас денег нет. Выкручивайтесь, как хотите».

После мы встретились с Масловым и он сказал: «Ты же понимаешь, что деньги мне приходят, например, на зарплату игроков. Откуда я возьму деньги на пляжный футбол? Вот когда придут деньги на него, я тебе их все отдам». А деньги на пляжный футбол никак не придут, потому что они не заложены в бюджете.

Сейчас получится такая же история. Надо будет ехать, а у «Крыльев» нет денег. Их у них никогда нет. Поэтому мы отдельная структура.

В мировом рейтинге самарцы занимают 11 место. Фото: РФС / bsrussia.com.

О «Динамо-Самара»

- Расскажу о пляжном «Динамо-Самара». Это группа заинтересованных ребят убедило руководство мини-футбольного «Динамо-Самара» вложиться в них. Они сказали: «Дайте нам пять миллионов рублей, и мы будем в медалях».

Руководство пошло на встречу. Только эти пять миллионов кончились еще на первом-втором этапе. Дальше пошли просьбы дать еще. А результат – нулевой. В Суперфинале команда, если не ошибаюсь, проиграла 0:14.

Был скандал. Игроки начали обвинять друг друга в ставках и во всем остальном. Руководство посмотрело на все это и решило не продолжать.

Думаю, «Динамо-Самара» закончило с пляжным футболом.

О том, кто еще может представить Самару в Суперлиге

- У нас много инициаторов, но думаю, что кроме Юрия Верта (это команда «Спутник») не потянет. Да и то это будет разово – один сезон сыграть, а на второй уже не хватит денег.

Почти все команды в Суперлиге – бюджетные. Только за счет этих денег можно там существовать.

Бюджет «Крыльев» - около 10 млн рублей, это в 10 раз меньше, чем у петербургского «Кристалла». Фото: РФС / bsrussia.com.

О бюджете

- Что нужно, чтобы Самара по уровню пляжного футбола догнала Москву и Петербург? Приплюсовать ноль к нашему бюджету. Сейчас бюджет пляжных «Крыльев» 10 млн рублей. Бюджет петербургского «Кристалла» 100 млн рублей.

«Крылья» последние, «Кристалл» - первый в турнирной таблице. Бюджеты – от самого большого к самому маленькому – можно отследить по местам в турнирной таблице.

Так что приплюсовывайте ноль, и мы будем бороться за чемпионство.