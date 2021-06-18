Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта «Производительность труда»

Участники III Федерального форума «Производительность 360».

В Нижнем Новгороде в рамках III Федерального форума «Производительность 360» состоялась торжественная церемония награждения регионов-лидеров по информационному сопровождению реализации национального проекта «Производительность труда» в СМИ по итогам минувшего года. Самарская область получила награду в номинации «За высокие результаты освещения в средствах массовой информации национального проекта «Производительность труда» в 2020 году».

Награда «За высокие результаты освещения в средствах массовой информации национального проекта «Производительность труда» в 2020 году».

Награды также получили представители пресс-служб Краснодарского и Ставропольского края, Башкортостана, Нижегородской, Кемеровской, Волгоградской, Челябинской, Курской, Свердловской, Калужской и Оренбургской областей. Памятные стелы выручил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон. Он также отметил, что от эффективной работы пресс-служб в регионах зависит информированность предприятий о национальном проекте «Производительность труда».

– Освещение итогов и результатов реализации национального проекта в СМИ важно для развития в стране движения по повышению производительности труда. Благодарю за эффективную работу и вовлеченность в реализацию проекта. Удачи и таких же ярких успехов в работе, – сказал Николай Соломон.

Руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов также поблагодарил СМИ Самаркой области за актвиность.

- Отдельно хочется поблагодарить средства массовой информации Самарской области, которые проявляют интерес к событиям нацпроекта «Производительность труда», рассказывают на страницах газет и информационных сайтах о лучших практиках региональных предприятий, - заявил Константин Серов.

Николай Соломон и Константин Серов.

Важность информированности отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он подчеркивает, что важно не просто информировать людей о нацпроектах, а показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества жизни и повышения уровня доходов.

В 2020 году СМИ России упомянули «Национальный проект «Производительность труда» в более 61 тысячи своих публикации. Показатель осведомленности руководителей предприятий о возможностях повышения производительности труда в прошлом году составил 62%. Количество заявок на участие в проекте на ИТ-платформе «Производительность.рф» превысило 3,5 тысячи.

Напомним, III Федеральный форум «Производительность 360» проходил в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня и собрал более 1300 человек из 50 регионов РФ. Самарский регион на форуме представляли руководители и специалисты более 20 предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» – и органов исполнительной власти.