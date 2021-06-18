Школа, многоэтажки, бассейн: что построят в Самаре в 2021-2022 году

В Самаре продолжают расти многоэтажки Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Власти рассказали, чтоб собираются построить в Самаре в 2021 и 2022 году. За ближайшие полтора года список возведенных и сданных объектов должны пополнить новые высотки, детские сады, школа, дом культуры, дворец спорта и бассейн.

Акцент на многоэтажки

По данным департамента градостроительства Самары, плановое задание по вводу жилья в городе в 2021 году составит 814 тысяч квадратных метров. Из них 669,6 тыс. кв. м придется на многоэтажки, и лишь 144,5 тыс. кв. м – на частные жилые дома. Так, например, согласно открытым данным уже в текущем году должны достроить и сдать ЖК «Орбита», отдельные секции «Амграда», ЖК «Панова парк», ЖК «Акварель», ЖК «Пять звезд», ЖК «Адмирал», ЖК «Рассвет» и многие другие.

В 2022 году нового жилья сдадут чуть меньше – всего 794,7 тыс. кв. м, из них 635,7 тысяч квадратных метров – высотки, а остальное – индивидуальные дома. Согласно открытым данным, плангируют достроить и сдать свои объекты застройщики ЖК «Две реки», ЖК «Артхолл», ЖК «Гранд Империалъ» и др. Продолжится застройка в комплексных проектах – «Волгаре», «Южном городе», «Новой Самаре», «Кошелев-парке», «Амграде».

Детсадов станет больше

Кроме строительства жилья в ближайшие полтора года самарцы могут рассчитывать на достройку и сдачу в эксплуатацию целого ряда социальных объектов. До конца 2022 года достроят вторую очередь школы на Пятой просеке. Она рассчитана на прием 850 детей. Также в 2021 году сдаются два детских садика на ул.Подшипниковой (он рассчитан на 112 мест, из них 21 - для ясельных групп) и в границах улиц Ташкентская, Георгия Димитрова и Московского шоссе (рассчитан на прием 132 детишек, в том числе 60 мест - для ясельных групп).

По данным министерства строительства региона, в 2022 году должны также достроить и ввести в эксплуатацию детский садик в границах ул.Стара-Загора, Воронежской, пр.Кирова и Московского шоссе. Он рассчитан на прием 240 ребятишек. А в микрорайоне «Волгарь» должна появиться новая школа, рассчитанная на прием 1100 учеников.

По сообщению городских властей, до конца 2022 года также должна завершиться реконструкция Заводского шоссе на участке от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда и дворца культуры на площади им. Кирова.

До конца 2021 года должны достроить и сдать Дворец спорта на ул.Молодогвардейской, 222. Он рассчитан на прием до пяти тысяч зрителей, здесь будет большая ледовая арена и дополнительная ледовая площадка, площадка для керлинга и универсальный спортивный зал.

А в Куйбышевском районе должны построить плавательный бассейн.

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