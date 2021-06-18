ФК «Зенит» привезет в Самару главный футбольный трофей страны

Самара впервые присоединится к городам, принимающим масштабное турне Кубка чемпионов РПЛ.

У самарских болельщиков 21 июня будет редкая возможность увидеть главный футбольный трофей страны - Кубок чемпионов Российской Премьер-Лиги. Легендарную награду в город на Волге привезут футбольный клуб «Зенит» и его глобальный партнер авиакомпания «Россия». Самара впервые присоединится к городам, принимающим масштабное турне Кубка чемпионов РПЛ. Маршрут путешествия пролегает от Тихого океана до Санкт-Петербурга.

Спортивный праздник в Самаре стартует 21 июня в 12 часов. Болельщиков ждут в фан-зоне зоне Евро-2020 на территории стадиона «Солидарность-Арена». Новый трофей «Зенита» представит легендарный полузащитник сине-бело-голубых Алексей Игонин. Футболист ответит на вопросы болельщиков и проведет автограф-сессию. Организаторы приготовили для гостей встречи интерактивную программу и розыгрыш сувениров от клуба и партнера. Вход для всех свободный.

Турне Кубка чемпионов Российской Премьер-Лиги началось 12 июня с визита во Владивосток. Затем трофей побывал в Тюмени, Челябинске и Нижнем Новгороде. Завершится путешествие 25 июня встречей с болельщиками в Санкт-Петербурге. Маршрут большого путешествия Кубка чемпионов РПЛ совпадает с обширной картой полетов из Москвы и Санкт-Петербурга партнера ФК «Зенит» - авиакомпании «Россия».