День памяти и скорби в Самаре 22 июня 2021: полная программа мероприятий

Поздно вечером 21 июня на площади Славы в Самаре можно будет увидеть изображение штурмовика Ил-2, составленное из 12 тысяч свечей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сайт городской администрации опубликовал программу мероприятий на День памяти и скорби в Самаре. 22 июня 2021 исполнится 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Этой трагической дате будет посвящено множество акций, но большая часть их пройдет на площади Славы. Некоторые состоятся в нашем городе впервые.

Так, в ночь с 21 на 22 июня самарские “Волонтеры Победы” дебютируют в “Огненных картинах войны”. На площади рядом с вечным огнем сотня участников этой акции создаст изображение легендарного штурмовика “Ил-2” и слова “помни” из 12 тысяч свечей. Работа над картиной начнется в 19:00 21 июня. И в это же время на площади будет запущена трансляция «Книги памяти» (имен погибших на войне уроженцев Самарской области) на специально установленном экране. Первые свечи огненной картины зажгут в 22:30. Затем эту акцию продолжит родственная, но уже традиционная - “Свечи памяти”. Ее участники ровно в полночь возложат цветы и лампады к горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

В течение всего дня 22 июня у горельефа можно будет наблюдать почетный караул из военно-патриотических объединений Самарской области. А с 9:00 до 12:00 молодые самарцы будут хором исполнять песню “Аист на крыше” как своеобразный антивоенный манифест. Присоединиться к поющим сможет любой желающий.

Еще одной новой для Самары акцией станет “Синий платочек” - такие символы женского вклада в Победу волонтеры раздадут на площади в период с 12 до 14 часов 22 июня. Уже традиционно можно будет приобрести значок “Красная гвоздика” в рамках одноименного благотворительного начинания в пользу ветеранов ВОв.

Церемония возложения венков и цветов к вечному огню начнется в 13:00. Затем прозвучит государственный гимн, будет дан 10-кратный ружейный залп, а в 13:15 по местному времени, наступит минута молчания.

В парке Победы Самары в 11:00 завершится автопробег “Они первыми вошли в бессмертие”, посвященный героизму советских пограничников в дни начала войны. Колонна из двух легковых машин, трех тягачей и трех ретро-автомобилей времен ВОв стартовала из Самарской области 10 июня. Автопробег преодолел путь в 5000 км, в том числе охватив приграничные города России, а теперь вернется в Самару с капсулами артиллерийских снарядов, наполненными землей с мест гибели пограничников из Самарской области. После церемонии колонна отправится на возложение цветов к Вечному огню на площади Славы.

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