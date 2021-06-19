Глава Самары показала фото обновленного сквера Аксакова

В Самаре готовят к открытию сквер Аксакова

Глава Самары Елена Лапушкина показала фото обновленного сквера Аксакова. Фотографии мэр выложила у себя на странице в Instagram.

Сквер располагается на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. Там планируют восстановить фонтан, сделать вход со стороны Красноармейской с лестницей-амфитеатром, которая одновременно станет смотровой площадкой. В сквере появится скульптура семьи Аксаковых.

- Вечерний сквер Аксакова - прекрасный и сказочный. Очень рада, что это пространство получилось именно таким, - написала глава Самары.

В прошлом на этом месте находился дом Аксаковых

Именно там, где сейчас располагается сквер, стоял дом семьи Аксаковых. Почетный гражданин Самары, губернатор Григорий Аксаков жил там со своей дочерью Олей, которой ее дедушка, знаменитый русский писатель Сергей Аксаков посвятил сказку "Аленький цветочек". Позже, в 30-х годах XX века на этом месте сделали сквер с фонтанами. В дальнейшем эта территория утратила прежнее значение.

Ранее во время работ на месте нашли фрагмент усадьбы XIX века, остов печи, сложенный из старинных кирпичей и эфес офицерской шашки.

Благоустройство сквера планируют завершить в июле этого года.