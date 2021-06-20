Полоса препятствий и ванна с грязью: показываем, как прошла «Гонка героев – 2021» в Самаре

Самарцы приняли участие в экстремальном забеге "Гонка героев - 2021" Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре состоялся экстремальный забег «Гонка героев – 2021». 19 июня 2021 года на военном полигоне в поселке Рощинский собрались участники, которые решили попробовать свои силы и преодолеть полосу препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами.

Участники помогали друг другу на полосе препятствий Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Гонка героев» - это первая спортивная гонка всероссийского масштаба. Трасса с препятствиями создана на основе испытаний, которые проходят бойцы спецподразделений. Принять участие в гонке и раскрыть весь свой потенциал может любой желающий.

На полигоне соорудили полосу препятствий с различными локациями Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Трасса, которую должны преодолеть участники, представляет собой полосу препятствий с водными преградами, высокими стенами, траншеями, канатами и др. Участники забега должны проползать под колючей проволокой, бегать под струями воды из гидранта, переплывать бассейн грязи. По словам организаторов, именно такой вид развлечений поможет вырваться из рутины и получить незабываемые эмоции.

- Ты будешь по колено в грязи и по уши в восторге. «Гонка героев» - это вызов, который хотя бы раз в жизни должен бросить себе каждый, - говорят организаторы всероссийского проекта.

Участники получили море положительных эмоций Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре экстремальный забег проходит традиционно на полигоне в Рощинском. Для участников создана 10-километровая трасса, которая укомплектована различными препятствиями. На особо тяжелых участках работают инструкторы, которые в любой момент могут оказать помощь.

Соревнование было трудным Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Также, учитывая сложность дистанции и разный уровень подготовки участников, на полигоне присутствуют специалисты зоны восстановления. Профессионалы заранее накладывают тейпы на проблемные места участников, а также делают специальный массаж, как до гонки, так и после.

Полоса препятствий создана на основе учений спецназа Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Кроме самих участников, на гонке могут присутствовать зрители. Для них создана специальная фан-зона. Зрители могут не только увидеть зрелищную гонку, но и посмотреть выставку военной техники, а также выступления военных.