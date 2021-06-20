Питерский «Зенит» привез в Самару кубок РПЛ и позвал «Крылья» на него посмотреть

Кубок победителя премьер-лиги прибыл в Самару Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самару в воскресенье, 20 июня, привезли кубок победителя российской футбольной премьер-лиги, обладателем которого в прошедшем сезоне стал питерский «Зенит».

Трофей выставят на фан-зоне около стадиона «Солидарность Арена» завтра. В специальной палатке он будет находиться с 18:00, с ним сможет сфотографироваться каждый желающий, а еще – получить автограф от Алексея Игонина, известного футболиста, который большую часть своей карьеры провел в «Зените».

Сейчас кубок путешествует по стране и уже побывал в четырех городах – Владивостоке, Тюмени, Челябинске и Нижнем Новгороде. Теперь трофей приехал в Самару и пока побывал только в аэропорту, где многие уже успели сфотографироваться с ним.

Алексей Игонин призывает всех любителей футбола прийти на фан-зону в понедельник. «Смотрите, фотографируйтесь, получайте подарки, участвуйте в конкурсах. Еще завтра мы будем поддерживать нашу сборную, предлагаю всем присоединиться!» - обратился Игонин к самарцам.

Известный футболист Алексей Игонин покажет кубок самарцам Фото: Вячеслав СОРОКИН

Футболист не исключает, что на кубок захотят посмотреть и игроки самарских «Крыльев Советов».

«Самара – очень футбольный город, мы все знаем отношение болельщиков к футболу, к команде («Крыльям Советов» - прим. ред.). И может даже игроки придут посмотреть на кубок, чтобы понять ауру, увидеть, к чему готовиться. И, возможно, когда-нибудь, лет через 20-30 они тоже будут возить кубок по городам!» - сказал Игонин.

Юная самарчанка стала одной из первых, кто увидел кубок Фото: Вячеслав СОРОКИН

Кстати, «Крылья» вновь вышли в РПЛ, где сыграют уже в предстоящем сезоне, но Игонин не считает, что самарская команда сразу же включится в борьбу за высокие места. «Хорошо, что вышли, но нужно еще потренироваться, побегать, заявить о себе», - сказал футболист.

Кубок будет выставляться на фан-зоне с 18:00 до 23:00, когда начнется трансляция матча России с Данией.