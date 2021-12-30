Как звучит Самарская область: картографы и музыканты перевели рельеф региона в музыку

В ПФО узнали, как звучат регионы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ПФО выяснили, как звучат регионы Поволжья. Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где создали уникальную мелодию, основой для которой стали звуковые колебания высот географических объектов регионов.

Специалисты преобразовали значения рельефа – холмов, рек, гор, низменностей – в звуковые колебания. В основу мелодии легли графики перепада высот.

Идея проекта родилась, когда выполняли работу по актуализации рельефа России. Решили, что если выбрать регион с рельефным ландшафтом, то можно создать мелодию, преобразовав графики перепада высот в звук.

Группа «Космонавтика» произвела адаптацию графиков в звуковые колебания, аранжировкой занимался композитор Михаил Мищенко. Проект осуществлялся при сотрудничестве группы, композитора, Роскартографии и аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

- Мне всегда был интересен симбиоз музыки и природы, и здесь мы полностью интегрировали два этих понятия в большое полотно. Рад, что связь искусства и науки можно теперь не только увидеть, но и услышать, - рассказал композитор.

На начало 2022 года намечен релиз альбома «Музыка Приволжья», который будет доступен на Яндекс.Музыке и Apple Music.

Сейчас на сайте полпреда президента РФ в ПФО размещен клип проекта, где можно оценить красоту ландшафтов Поволжья, а также скачать композицию.

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