Как в Самаре отметят юбилей Самарского художественного музея

Музей будет праздновать юбилей. Фото: https://artmus.ru/museum/information/

В следующем 2022 году Самарский областной художественный музей отмечает 125-летие коллекции. Директор самарского областного художественного музея Алла Шахматова рассказала, как будет отмечать эту дату старейшая и наиболее престижная выставочная площадка в Самарской области.

Чем занимаются искусствоведы и музейщики в Самарском художественном музее?

У нас есть фонд Валентина Захаровича Пурыгина. Этот фонд – более 12 тысяч единиц хранения. Это все надо изучать, описывать. В этом году мы сделали его выставку – и чтобы из 12 тысяч выбрать то, что будет концептуально подходить, ляжет на зал, на атмосферу – огромная работа. И просто так достать какую-то работу и послать ее, скажем, в Тюмень невозможно. Помимо эстетического отбора есть федеральное законодательство, надо понимать и его. Это огромный труд изучения и описания, который и творят эти «серые кардиналы». Искусствоведение – это тоже наука. К нам вот даже недавно приезжала химическая лаборатория, которая изучала картины. И благодаря тому, что они сделали, в будущем будут проводиться атрибуции по тому, какие краски, какие просветы. Так же в свое время с помощью рентгена определили, что под черным квадратом сокрыты две других картины – Малевич был настолько беден, что ему пришлось дважды использовать один и тот же холст, чтобы создать новые произведения.

Что собирается делать Самарский художественный музей к своему юбилею?

Из ближайшего – мы задумали дивный проект. У нас есть рестораны Milimon – они введут блюда, посвященные коллекция нашего музея. У нас есть много работ на эту тему – «Прием пищи», «Дегустация». Мы задумали сделать такую историю, когда известные люди нашего города участвуют в косплее, перевоплощаются в героев этих натюрмортов – первый по такой задумке будет «Рыбный рынок. Также мы в этом году сделали вагон купца Головкина, который получил грант «Лучший туристический маршрут». Я считаю это и есть наши шаги, чтобы быть ближе к зрителю – вводить искусство в обыденную жизнь человека. И я надеюсь, что он увидит наши проекты и заинтересуется. А потом придет на выставку в музей.