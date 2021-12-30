Куда сходить в Самаре на Новый год 2021-2022: главные площадки, концерты, экскурсии

Самару ярко украсили к Новому году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогоднюю ночь в Самаре 2021-2022 не планируют массовых гуляний из-за коронавируса, чтобы не допускать больших скоплений людей. Тем не менее, в городе красиво украсили все привычные городские площади, где обычно проходят праздники.

Как отмечают в городской администрации, украшения распределены так, чтобы у посетителей была возможность соблюдать необходимую в современном мире социальную дистанцию.

Кроме того, сделаны площадки для активного занятия спортом и традиционных веселых зимних забав. Спортом на свежем воздухе заниматься можно, а потому в Самаре залиты катки, в парках проложили лыжню, а также сделали горки, с которых можно кататься.

Площадь Куйбышева

Именно на площади Куйбышева традиционно проходят все народные гулянья. В этом году там обустроили катки, горку и целый Сказочный лес.

В лесу сделали несколько локаций, там можно найти терем Деда Мороза, избушку Бабы Яги, а также царство Снежной королевы. В Сказочном лесу сделали городок ледовых скульптур с персонажами знакомых с детства мультфильмов – «Ну, погоди!», «Падал прошлогодний снег», хоккеисты из мультика «Шайбу! Шайбу», а также обитатели Простоквашино.

В Сказочном лесу на площади Куйбышева можно встретить Щелкунчика. Фото - администрация Самары

На площади залили три катка – для массовых катаний, игры в хоккей и детский. Обустроены площадки для разных зимних забав.

А главным украшением являются семь новогодних елок с медиагирляндами, на украшение которых использовали 6,5 тысячи шаров.

Улица Ленинградская

Главная пешеходная улица года традиционно облачилась в новогодние украшения. Там сидит большой медведь в новогодней шапочке, стоит пряничный домик, куда так и хочется заглянуть, а прогулки по улице теперь проходят в светящемся коридоре из ярких гирлянд.

Катки

Встреча нового года на ледовом катке под праздничную музыку в атмосфере ярко украшенного города имеет особое очарование.

Катков в городе огромное количество, мы отметим лишь некоторые. Три катка есть на площади Куйбышева, о которых мы уже упоминали. На набережной открыта многим полюбившаяся ледовая площадка между бассейном ЦСКА и Маяковским спуском.

В районе Маяковского спуска можно полюбоваться на ярко украшенную елку.

Впервые каток появился около музея Алабина. Он работает с приставкой «ретро». Те, кто устал кататься, могут зайти в музей и посмотреть, что там выставляют на обозрение публики.

Традиционную ледовую площадку залили на площади Славы около здания областного правительства. Площадь вокруг украшена гирляндами, звучит музыка, а каток освещают прожекторы.

«Самара Арена»

Площадка около стадиона «Солидарность Самара Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, а сейчас являющимся домашним для самарских «Крыльев Советов», постепенно обретает все большую популярность у горожан. Там проходят спортивные праздники и народные гулянья.

Вот и сейчас там поставили елку, сделали новогодние арт-объекты, обустроили спортивные площадки. Спортивный инвентарь можно взять прямо там. В новогоднюю ночь на площадке около арены будет салют.

Сказочный лес сделали на площади Куйбышева. Фото - администрация Самары

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