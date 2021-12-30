Погода в Самаре на Новый год 2022: снег и небольшой мороз

В Самаре на Новый год ожидается снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящую новогоднюю ночь на улице будут весьма подходящие к празднику условия. Рассказываем, как погода будет в Самаре и по районам на Новый год 2022. По словам синоптиков, ожидается умеренно морозная погода, синоптики прогнозируют небольшой снег. 31 декабря днем ожидается от 8 до 13 градусов ниже нуля, а ночью будет -11, -16 градусов. В дальнейшем станет немного теплее. 1 января прогнозируют -1, -6 градусов, а во второй день нового года, 2 января, будет в районе -4 градусов, местами даже дойдет до плюсовой температуры.

31 декабря и в первые дни января прогнозируют небольшой снегопад.

По данным Приволжского УГМС, примерно после третьего января в регион начнут поступать холодные воздушные массы, в результате чего станет заметно холоднее. По статистике, именно январь является самым морозным месяцем года. В истории метеонаблюдений известны случаи, когда в начале года в Самарской области было и -41, и -50 градусов.