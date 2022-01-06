Строительные проекты, которые удивили жителей Самары в 2021 году

В этом году самарцам представили немало строительных проектов

В 2021 году строители и проектировщики предложили на суд жителей Самары немало проектов, которые вызвали удивление горожан. Вспоминаем самые яркие из них.

Квартал с зелеными крышами около «Самара Арены»

На участке в 240 га на пересечении Московского шоссе и ул.Алма-Атинской, через дорогу от «Самара Арены», собираются построить большой новый микрорайон. Конкурс на лучший проект застройки выиграла команда из Дании. В отличие от привычной самарцам застройки прямоугольниками многоэтажек, датский проект изобилует кривыми линиями. Архитекторы утверждают, что здесь не найти ни одного одинакового здания. А главной изюминкой стали зеленые крыши домов и обилие зелени.

Вот такой микрорайон с зелеными крышами предлагают построить напротив стадиона

250-метровые небоскребы на месте 4 ГПЗ

«Новый Дон» весь год активно обсуждал с горожанами проект застройки территории бывшего 4 ГПЗ. На обширном участке в 196,8 тысяч кв.метров застройщик собирается возвести комплекс из десятка многоэтажек. Причем высота зданий в центральной части квартала зашкаливает: здесь планируется построить три небоскреба в 53 и 75 этажей, предельная высота здания составит 250 метров.

В Тольятти хотят построить целый агромикрорайон с научным центром и ботаническим садом

Микрорайон «Треугольник» в Тольятти

Проект микрорайона «Треугольник» в Центральном районе Тольятти представила ГК «Союз Партнер». Новый микрорайон хотят разместить на участке между Южным, Хрящевским и Обводным шоссе города на общей площади в 103 гектара. Здесь хотят разместить логистический центр, агропромпарк, научный сельхозцентр, агрогостиницу и ботанический сад. Пока проект находится на стадии презентации. Точные сроки и параметры его реализации неизвестны.

Крематорий в селе Хорошенькое

Тема строительства крематория стала одной из самых больных для сотен жителей сел Кривое озеро и Хорошенькое в Красноярском районе. Власти выделили участок в 40 га под будущее кладбище с возможностью размещения там крематория на две печи. Местные жители активно протестуют против этого решения, указывая на допущенные нарушения и на то, что строительство нанесет серьезный урон экологии. За жителей вступилась прокуратура, однако пока решение строить крематорий в Красноярском районе остается без изменений.

Вдоль Самарки хотят построить южную обводную дорогу, а за реку протянуть метро

Южная обводная дорога

Трасса вдоль Самарки фигурирует еще в Генплане 80-х годов, однако в 2021м перспективы ее строительства стали приобретать реальные очертания. Дорога должна пройти от ул.Водников до Южного шоссе, ее длина составит 9240 метров, ширина – 8 метров. Предполагается, что новая трасса свяжет все мосты через Самарку, став связующим звеном между историческим центром и промышленными предприятиями Железнодорожного, Советского и Промышленного районов.

Станция метро «Театральная»

До недавнего времени в Самаре на протяжении нескольких лет активно обсуждали строительство станции метро «Самарская» на площади Устинова. Проект уже практически был готов, равно как и эскизы будущей станции. Однако осенью стало известно: федеральный бюджет выделяет Самаре кредит в 10,4 млрд на строительство станции «Театральная» на площади Куйбышева. В результате «Самарскую» было решено не строить. Теперь все ждут начала работ по «Театральной». Ожидается, что станцию построят к 2024 году.

Так может выглядеть станция метро "Театральная"

Надстройка хрущевки до девяти этажей

Технология надстройки хрущевок до девяти этажей уже применяется в столице, а сейчас застройщик - ООО «АльпСтройСервис» - обсуждает возможность сделать то же с домом на ул.Коммунистической. 70% жителей дома уже согласны, но нужно переубедить остальных. Надстроить нужно не менее 4-5 этажей, иначе это будет нерентабельно для застройщика. Процесс реновации может занять около двух лет, в том числе около года придется на активные строительные работы. В результате площадь квартир жителей для них бесплатно увеличится на 15-20 кв.м, в доме появятся новые инженерные коммуникации и лифты. Также вернутся взнося за капремонт, а люди весь год не будут платить за ЖКХ.

Самарскую хрущевку хотят надстроить Фото: Иван ВИСЛОВ

Высотка со встроенным огородом

В 2021 году стало известно о проекте строительства в Самаре первой в России высотки со встроенным огородом. Речь о «сити-ферме» – системе вертикальных теплиц, которые позволяют выращивать всевозможные салаты, зелень, ягоды прямо в квартире. Размещать такой огородик предлагают в техническом этаже высотки, в каждой квартире или в подвале. Авторы проекта получили поддержку одного из самарских застройщиков, дом могут построить уже к 2024 году

Метро на «Ракиту» и на 116-й километр

Проект продления метрополитена за Самарку, вплоть до 116-го километра, содержится в новом Генплане Самары. Эту ветку метро длиной в шесть станций предполагается протянуть от метро «Московская» через ул.Партизанская и ул. Уфимская на 116-й километр. Ветка заканчивается в районе ул.Фасадной и Долотного переулка. В Генплане обозначена еще одна перспективная ветка метро, которая пройдет вдоль Московского шоссе до пересечения с Ракитовским. Она насчитывает семь станций. Когда все это собираются строить, пока непонятно, но проект уже вызвал большой интерес горожан.

Под Самарой хотят построить большой реабилитационный центр для бездомны собак

Реабилитационный центр для бездомных собак

Реабилитационный центр на 2,5 тысячи бездомных собак властям предложили построить самарские зоозащитники, идею поддержал глава региона. Предполагается, что центр может разместиться в районе Лопатино и Аглоса, здесь будет не только приют с теплыми вольерами, но и современная ветеринарная клиника. Проектные и строительные работы могут стартовать уже в ближайшее время при наличии финансирования.

Планетарий около «Самары космической»

Проект строительства планетария – второго корпуса музея «Самара Космическая» - вызвал недоумение и у музейных работников, и у горожан. Самарцев смутил внешний вид здания, некоторые даже назвали его «унитазом на шаре». Кроме того, архитекторы отметили недостаточную проработку внутренней планировки. Переживают самарцы и за общественное пространство рядом с музеем, которое может быть уничтожено при строительстве. Начать строить планетарий собираются уже в следующем году.

Проект планетария вызвал неоднозначную оценку

Стеклянные высотки вместо элеватора

Еще один одиозный проект застройки представили на заседании секции Градостроительного совета. Застройщик предложил снести один из символов города – бетонные башни элеватора на берегу Самарки, и построить вместо них жилой квартал. По задумке об элеваторе должны были бы напоминать две стеклянные башни-свечки в 24 этажа похожей формы. Проект уже вызвал неоднозначную оценку общественности, перспективы его реализации пока неясны.

Из угольного транспортера могут сделать галерею на набережной

Пятая очередь набережной

В 2021 году подвели итоги конкурса проектов на строительство Пятой очереди набережной между Струковским садом и бассейном ЦСК. Победу жюри присудило проекту архитектурной мастерской «ОККО». Концепция развития получила название «Набережная пяти открытий» или «Проход разрешен». Территорию предлагают разделить на пять разных зон, объединенных сетью вело- и пешеходных дорожек. Проект включает «пивную галерею», создание искусственного острова, создание из ленты угольного транспортера художественной галереи и другие предложения. В других проектах на Пятой очереди набережной различные архитекторы предлагали поставить колесо обозрения, старинный корабль-причал и канатную дорогу.

А вам какие проекты запомнились больше всего?

Обсудим в комментариях.