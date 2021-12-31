Про любовь, деньги и больную спину: ТОП трансляций «КП-Самара» ВКонтакте в 2021 году

В студии КП-Самара было много интересных гостей Фото: из личного архива

Этот год был разным, но было в нем кое-что очень хорошее, например, программа «В чем вопрос?», которую для вас эксклюзивно в группе «Комсомольской правды – Самара» ВКонтакте вела Мария Шестерикова.

По четвергам она беседовала о жизни с интересными людьми – с врачами, учеными, цветоводами, барменами и многими другими. Всех их объединяет одно – они очень любят свое дело. Поэтому и эфиры получаются интересными.

Мы собрали топ-5 самых популярных выпусков «В чем вопрос?» в этом году.

Самый новогодний выпуск

И не удивляйтесь, что он не с Дедом Морозом или с каким-нибудь ведущим праздников, а с психологом. В студию «КП-Самара» заглянула Катерина Толстова, которая ответила на самый популярный предновогодний вопрос – что делать, если нет праздничного настроения?

А еще рассказала о том, нормально ли это, давать себе обещания стать лучше в новом году: похудеть, начать учить английский и т.д. (спойлер: нормально) и – самое главное – как эти обещания потом исполнить.

Что делать, когда хочется чего-то новенького, но нельзя?

Праздники приходят и уходят, но есть темы, которые волнуют всегда. Одни из них, конечно, семья и здоровье. О делах семейных мы говорили с терапевтом Юлией Семеновой. Что считать изменой? Почему некоторые до сих пор пишут бывшим? Что делать, если муж сидит на сайте знакомств? И вообще – спасет ли измена от скуки или сделает хуже?

Разговор получился жарким.

Еще одна больная тема

Один из самых популярных эфиров этого года получился с врачами - завотделением анестезиологии и реанимации Клиник СамГМУ Антоном Гуреевым и неврологом Любовью Благодаревой. То и дело болит спина? И поясница? И колени? А еще колит где-то здесь?

Почти целый час Мария Шестерикова узнавала все о болях: откуда они берутся, как с ними справиться, когда надо начинать волноваться. Кратко и не расскажешь, надо смотреть.

Для романтиков и уфологов

От тем земных к темам небесным. Самый космический выпуск этого года – с директором клуба «АстроСамара» Евгением Баранским.

Тут и о том, каких чудес нам стоит ждать от космоса, где за ними лучше наблюдать и куда ехать, чтобы насладиться звездным небом. Ну и главный вопрос – как часто в телескоп можно увидеть НЛО?

Много полезных советов для романтиков, будущих ученых и любителей непознанного.

Как накопить на отпуск?

Уже построили планы на новый год? Наверняка в этом списке есть пункт про то, чтобы накопить на что-нибудь. Тогда наш эфир вам в помощь. Тем более он с человеком, который знает о деньгах очень много – это специалист по финансовой грамотности Вячеслав Глухов.

Как распределять семейный бюджет? Нужно ли давать детям на карманные расходы? Лучше копить деньги или вкладывать во что-то? Вопросов было много, и на все есть ответы.