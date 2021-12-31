Бабушка, которая после пожаров в Самарской области мерзла в новом жилье, в холода будет жить с родней

Валентина Николаевна пожаловалась, что мерзнет в новом доме. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В администрации Борского района объяснили ситуацию с пожилой женщиной, которая пострадала от лесных пожаров в Самарской области в августе 2021 года. Дом Валентины Николаевны Мурса в селе Гвардейцы сгорел, на компенсацию от региональных властей был куплен новый, однако у пенсионерки возникли к нему претензии. Женщина пожаловалась в редакцию «КП-Самара», что с наступлением зимы в новом доме оказалось очень холодно, а на кухне и в санузле батареи отсутствуют вовсе. Также на отметила, что администрация района не помогает ей в решении проблемы.

«В доме раньше жила вдова ветерана»

В администрации Борского района подтвердили: до лесного пожара Валентина Мурса с супругом проживали в селе Гвардейцы в одноэтажном жилом доме площадью 56,5 кв. метров, дом сгорел. Однако власти уверяют, что не имели отношения к выбору нового жилья.

- В сентябре текущего года на единовременную соцвыплату из зарезервированных средств областного бюджета Валентина Мурса самостоятельно осуществила подбор и приобретение жилого дома. Просьб об оказании содействия со стороны администрации Борского района от нее и ее родственников не поступало, - сообщили в районной администрации журналисту «КП-Самара». - При этом иные семьи обращались за консультациями по вопросам подбора и оплаты домовладений.

В администрации пояснили, что пенсионерка приобрела в поселке Новоборский одноэтажный жилой дом 2000 года постройки площадью 54,4 кв.м.

- Ранее в этом доме проживала вдова участника Великой Отечественной войны, получающая, как ветеран войны, со стороны органов местного самоуправления, совета ветеранов и волонтеров постоянное внимание и состоящая на надомном социальном обслуживании. Жалоб и претензий со стороны предыдущей собственницы и ее близких родственников на условия проживания вдовы ветерана ВОВ в данном доме не поступало, - отметили в районной администрации.

Дом построен в 2000 году. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Котел стоял на отметке в 40 градусов»

После запроса «КП-Самара» и поступления жалобы, о том, что в доме холодно, к пенсионерке выехала комиссия с проверкой.

- Во время проверки выяснилось, что причиной низкой температуры в помещении является некорректная настройка отопительного прибора - газового котла. Так в момент проверки при температуре наружного воздуха -27 градусов С регулятор отопительного газового котла, в целях экономии, был установлен на 40 градусов С, что объективно недостаточно, - сообщили в районной администрации. - Это же подтвердил бывший собственник дома, привлеченный к проверке. В период проверки, после повышения температуры котла, в доме установилась нормальная температура.

«Договорились с родственниками»

В администрации сообщили, что бабушка живет в доме одна, но имеет в Борском районе близких родственников – дочь и внучку.

- Родственникам Валентины Николаевны указано, что, несмотря на сложившиеся взаимоотношения, необходимо осуществлять помощь пожилой женщине в управлении газовым оборудованием дома. Или оформить договор на социальный патронаж силами социальных работников, - пояснили в администрации. - В итоге с родственниками достигнута договоренность о совместном проживании Валентины Николаевны в холодный период вместе с внучкой или дочерью. Также предложена возможность временного ее помещения в медико-социальное отделение ГБУЗ СО «Борская ЦРБ» и в учреждение стационарного социального обслуживания.

В администрации заверили, что ситуация продолжает оставаться на контроле главы Борского района и социальной службы.

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