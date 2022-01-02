Убийство со шваброй, смерть педофила и обезумевший полицейский: какие преступления пугали жителей Самары в 2021 году

В Самаре в прошедшем году было совершено много жутких преступлений Фото: из личного архива

Прошедшие 12 месяцев в Самаре выдались богатыми на события. И происходили вещи не только хорошие, но и плохие. Сегодня журналисты «Комсомолки» вспоминают шесть самых страшных преступлений 2021 года, которые никого не оставили равнодушным.

Убийство девочки на 3-м проезде

Дело Анны Р. уже дошло до суда Фото: соцсети

Недавно расследование этого уголовного дела закончилось, материалы передали в суд. Скоро их начнут рассматривать по существу. Произошло все 8 июня у дома № 50 Б на 3-м проезде в Самаре. Именно там погибла трехлетняя Настя, которую уронила с шестого этажа ее мама Анна Р., занимавшаяся проституцией.

Произошедшее зафиксировали камеры наружного наблюдения. Прописанная в Ульяновской области Анна пришла рано утром на съемную квартиру из ночного клуба «Метелица», она была пьяна. На момент возвращения матери Настя еще спала.

Из опроса обвиняемой следует, что она решила разбудить девочку, чтобы та сходила в туалет. Ребенок проснулся и, по словам мамы, начал капризничать и не слушаться. Анна схватила Настю за руку и потянула на балкон, где свесила с окна, намереваясь ее таким образом проучить. Удержать дочку, которая громко кричала, она не смогла. Травмы полученные при падении оказались смертельными. Злоумышленница выбежала на улицу, забрала тело и в лифте по пути обратно пыталась привести погибшую в чувство, но у нее ничего не вышло.

Убийство Екатерины Сокирской (Пузиковой) и смерть Алексея Ряскова

История Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова полна загадок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 июля 2021 года в Самарской области прогремела самая настоящая информационная бомба. В квартире на улице Садовой нашли мертвой вдову отравленного банкира Дмитрия Пузикова — Екатерину Сокирскую (Пузикову). Ее несколько лет обвиняли в убийстве бывшего мужа, но в итоге оправдали. Женщина скончалась от множественных травм головы.

Подозреваемым расправе над Пузиковой стал Алексей Рясков, ее второй экс-супруг, который 2 июля 2021 года в видео в Instagram признался, что помог Екатерине выйти на свободу в 2017 году. Он заявил, что для этого пришлось потратить 15 миллионов рублей.

4 июля Алексея поймали в неадекватном состоянии за Волгой — в селе Торновое. Мужчина дал показания, что возлюбленная напала на него с ножом, а он несколько раз ударил ее топором и оставил умирать, побоявшись вызвать скорую. В суде было видно, что все руки и ноги задержанного в каких-то порезах и царапинах, сам Алексей выглядел потерянным. Он обещал рассказать о своем разоблачающем ролике подробнее, но этого так и не случилось — 17 июля в областной соматической больнице УФСИН мужчину обнаружили мертвым.

Как считают правоохранители, Рясков покончил с собой. Некоторые его близкие в этом сомневаются. Сейчас ситуация практически не изменилась — история о взятки суду за освобождение Пузиковой не получила продолжения, дело об убийстве Екатерины закончилось тем, что там фигурирует только Алексей, а его смерть расценивается как самоубийство.

Убил дочь и оставил в ней швабру с бутылкой

Над телом Марии К. надругались после убийства Фото: соцсети

Это преступление шокирует своими жуткими последствиями. Вечером 23 июля в квартире дома на Красных Коммунаров лишили жизни 23-летнюю Марию К. Убийца надругался над ее телом, оставил в нем швабру и бутылку.

Подозреваемым оказался отец погибшей — Сергей. Как рассказали очевидцы, в тот день у него произошла с дочерью серьезная ссора. Она пыталась сбежать, но не успела выбежать на улицу. Злодей поймал ее и поволок обратно в помещение.

Подозреваемого задержали, он находится под следствием. У Сергея были тяжелые отношения с дочерью, но такого никто не ожидал. Сам фигурант заявил после того, как на него надели наручники, лишь то, что «так получилось».

Убийство школьницы в Петра Дубраве

Полицейского подозревали в близости с погибшей школьницей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продолжается расследование и убийства 15-летней Елизаветы Г. (имя изменено) в поселке Петра Дубрава. Это еще одно июльское происшествие. Поздно вечером 29 июля девочку нашли с ножевыми ранениями шести возле дома № 6 на улице Садовой.

Подозреваемым оказался 42-летний подполковник полиции Антон Бесчетвертев, который по долгу службы как раз занимался раскрытием тяжких преступлений. На него вышли благодаря свидетелям, которые запомнили номер автомобиля убийцы.

Сразу после трагедии люди заговорили о том, что у Антона и Лизы была любовная связь, но эти сведения не нашли своего подтверждения. Сам экс-правоохранитель заявил, что возвращался домой с рыбалки и случайно сбил девочку на машине. Она начала кричать, а он решил таким жутким образом замести следы.

Расследуют дело сегодня в центральном аппарате СК. Версия об аварии по-прежнему считается основной.

Убийство педофила в Прибрежном

Обвиняемый в убийстве педофила говорит, что тот сам нанес себе ранение Фото: соцсети

Эта жуткая история случилась конце лета — начале осени 2021-го. 32-летнего Олега Свиридова из самарского поселка Прибрежный с 26 августа искали как подозреваемого в нескольких надругательствах над детьми. 2 сентября его труп с ножевым ранением нашли в лесополосе рядом с поселком Винтай.

Олег исчез после того, как его друг, 34-летний Вячеслав М., увидел в его телефоне откровенное видео со своей девятилетней дочерью. Он сильно избил приятеля, но тот в итоге убежал домой. Утром 26 августа знакомые Свиридова приходили к нему выяснять отношения. К этому моменту стало известно, что он несколько лет назад аналогичным образом надругался и над дочкой бывшей сожительницы. По факту насильственных действий сексуального характера были возбуждены уголовные дела, которые расследуют до сих пор. Разговор ни к чему не привел, а уже вечером подозреваемый в педофилии исчез.

Вячеслав М. под уголовное преследование по факту убийства попал после того, как указал место, где оставил погибшего товарища с ранением в сердце. Он объяснил, что не трогал Олега, только один раз ударил его лопатой по голове, а смертельные повреждения тот нанес себе сам.

3 сентября в Красноглинском районном суде на Вячеслава наложили ряд ограничений и отпустили домой. Расследование продолжается.

Оставила записку и мертвую дочь на съемной квартире

Екатерина Безгина нашлась в психиатрической клинике Фото: Соцсети

В активной стадии находится расследование уголовного дела 41-летней Екатерины Безгиной, ранее несколько раз судимой за мошенничество. Ее обвиняют в убийстве своей четырехлетней дочки.

Тело ребенка обнаружили на съемной квартире на улице Санфировой 20 ноября 2021 года. Дверь в помещение, когда туда приехал брат владельца жилплощади, была открыта. Внутри малышка находилась одна. Мама, с которой она проживала, бесследно исчезла, оставив записку на холодильнике:

— «Девочки! Нет больше сил выкручиваться. Если читаете это, значит нас нет уже в живых. В Самаре есть «кризисный центр для женщин», позвоните туда. Они с удовольствием заберут наши вещи, игрушки и посуду. Мне все некому отдать, пусть заберут нуждающимся женщинам. Екатерина».

Эксперты не могли разобраться в том, что же произошло. Следов насилия на теле погибшей не зафиксировали. Сама Екатерина не выходила на связь, ее никак не могли найти.

2 декабря информацию о разыскиваемой передали следователям и оперативникам из психиатрической больницы на улице Нагорной.

— Она утопила дочь в ванной, сама хотела покончить с собой, но, видимо, не хватило духу. Пришла в психбольницу сама. Возможно, пытается показать, что она психически больная. Свои действия она не смогла объяснить, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сначала по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Теперь Екатерине вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ — Убийство лица, находящего в беспомощном состоянии.

Редакция «КП-Самара» надеется, что все эти жуткие случаи дойдут до логического завершения, виновные получат заслуженное наказание, а в новом году подобных преступлений будет совершаться меньше.

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