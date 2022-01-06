Погода в Самаре на Рождество 7 января 2022 года: синоптики поделились прогнозом на волшебную ночь

Погода на Рождество будет очень странной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики поделились прогнозом и рассказали, какой будет погода в Самаре на Рождество 7 января 2022 года. В этом году видимо придется забыть о традиционных рождественских морозах. Прогнозы крайне неутешительные для любителей хрустящего снега и низких температур.

6 января 2022 года уже начнет теплеть. Ночью будет до -25 градусов, а уже днем потеплеет до -4 -6 градусов. Ветер подует с юга, именно он и принесет теплые воздушные массы вместе со снежными тучами. Пока что снегом заваливало центральную часть России, но теперь осадки приходят и в Поволжье, правда, не очень сильные.

По области могут быть снежные заносы - автомобилистам следует быть максимально осторожными.

К вечеру потепление не остановится. Ночью 7 января погода будет отнюдь не празднично - торжественная. Всего лишь - 7 - 9 градусов, мокрый снег, ветер, дождь. А днем 7 января 2022 года и вовсе потеплеет до +3 градусов - видимо, весь снег, выпавший за последний день, начнет таять. Синоптики отмечают, что такое воздействие на погоду оказывает ложбина с фронтальными разделами атлантического циклона, которая и обеспечивает приток теплого воздуха. Мокрый снег, дождь и морось - это тоже подарки именно такого атмосферного явления.

Ну а уже 8 января снова начнется похолодание. В субботу столбики термометров опустятся до -11 градусов.