Что произошло в Самаре на новогодних каникулах с 1 по 10 января 2022 года

Погода подкидывала разнообразные сюрпризы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый рабочий день наступил - для кого-то это не стало неожиданностью и к трудовым подвигам он приступил уже давно, но многие самарцы провели выходные у друзей, в гостях, в поездках и даже не следили за информационной повесткой. Рассказываем, что вы могли пропустить, но что важно знать.

С 1 января в Самаре увеличилась стоимость проезда - пусть это не будет утренним сюрпризом. За билет придется выложить 35 рублей наличными или 32 рубля при оплате транспортной или банковской картой. В маршрутках придется заплатить от 35 до 38 рублей.

Еще немного о транспортных проблемах. Уже с 10 января 2022 года в Самаре изменят схемы движения пяти трамвайных маршрутов из-за старта строительства станции метро "Театральная". Теперь доехать даже до Макдональдса, а уж тем более до Самарской площади на трамвае не удастся. Все маршруты: №5, №20, №22 будут поворачивать на Полевой налево. Так что не удивляйтесь и будьте внимательнее.

В первых числах января из-за сильных снегопадов в Самарской области перекрывали трассы. В целом погода подкидывала разные сюрпризы: после морозов на Рождество наступила оттепель и температура поднялась до +3 градусов. Конечно же, передвигаться по городу и области было оппасно.

Не обошлось на каникулах и без хулиганских шуточек. Массово торговые центры "минировали" дважды за каникулы: 31 декабря и 7 января. Хорошо, что сообщения не подтвердились. Но кому-то за хулиганство придется ответить.

Слишком с большими потерями встретил Новый год министр молодежного правительства Самарской области Михаил Донец. После назначения на пост он успел похвастаться доходами, объявить кастинг на помощницу и пострелять в воздух. Его выходки настроили против него многих влиятельных людей Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Михаил Матвеев потребовали честного расследования. В общем, своего поста он лишился.

Лишится статуса судьи после новогодних каникул и бывший судья, которого поймали за рулем нетрезвым. Не работал по специальности он уже шесть лет но теперь и вовсе лишится такого права.

Не прошли мимо Самары и печальные события с беспорядками в Казахстане. Самарчанка, которая поехала на курорт кататься на лыжах, оказалась взаперти в охваченной беспорядками столице. Она рассказала, что происходило в Алма-Ате. У Самарской области есть граница с Казахстаном - и большая казахская диаспора. Конечно же, многие в нашем регионе переживали о судьбах родных и близких в соседнем государстве. А в первый день протестов протестующие пытались перекрыть трассу Самара - Шимкент прямо рядом с нашей границей, которая находится в Большечерниговском районе.

Обсуждали в Самаре и страшную трагедию в Костроме. Здесь педофил-рецидивист со своим любовником убил пятилетнюю девочку, которую они похитили у здания культурного центра. Самарский адвокат рассказал, что может грозить извергам, а депутат Александр Хинштейн призвал как можно скорее принимать законопроект об ужесточении наказания для педофилов.