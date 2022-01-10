Какие ограничения из-за коронавируса продолжают действовать в 2022 году в Самаре

В Самаре заражаться стали реже, но ограничения пока действуют Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области в последнее время находят значительно меньше заразившихся коронавирусом. Если в ноябре ежедневно выявляли порядка 1,8 тысячи новых заболевших, то сейчас находят в районе 200. Это лучшие показатели за последние полгода, столько же заразившихся за день было в июле 2021-го.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 202 тысячи человек, из которых выздоровели 168 тысяч, умерли более 6 тысяч заразившихся.

Из-за коронавируса в регионе продолжают действовать ограничения, призванные снизить заболеваемость с помощью вакцинации и минимизации контактов людей друг с другом. Принимаются меры, чтобы не создавать больших скоплений людей, либо допускать в общественные места только вакцинировавшихся.

Что продолжает действовать

В общественных местах в Самарской области продолжает действовать масочный режим. Маску необходимо использовать в помещениях (магазинах, ведомствах, торговых центрах, концертных залах), а также в общественном транспорте.

В торговые центры (торговые организации площадью более 2 тысяч квадратных метров) пускают только вакцинированных при предоставлении QR-кода или справки с документом, подтверждающим личность (паспорт). Также принимают отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до посещения. Раньше результаты были актуальны 72 часа, но из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон» срок действия теста сократили.

Такая же схема действует при посещении спортивных соревнований, концертов и баров с ресторанами.

Концертные и театральные залы в Самаре можно заполнять на 70%. В случае со спортивными аренами, решение каждый раз принимаются индивидуально.

Кафе, бары и рестораны в Самарской области могут работать до 1:00. Ранее действовало ограничение до 23 часов, но после обращений владельцев заведений им разрешили работать дольше.

Самоизоляция продолжает действовать для невакцинировавшихся граждан старше 60 лет. Выходить им можно только в магазин, поликлинику, вынести мусор, погулять с животными или для занятий спортом на улице.

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