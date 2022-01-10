Погода в Самаре в первую рабочую неделю января 2022: легкий мороз и небольшой снег

В Самаре до конца недели будет легкий мороз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первую рабочую неделю нового 2022 года в Самарской области будет по-настоящему зимняя погода, полностью соответствующая началу и середине января.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие дни ожидается от 5 до 10 градусов мороза. Синоптики не исключают, что по ходу рабочей недели может выпасть небольшой снег.

В ночное время, как обычно, будет несколько холоднее. Местами по области столбик термометра опустится до отметки в -16 градусов.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и тротуарах – все участники движения, и водители, и пешеходы, должны быть внимательнее на дорогах.

Если в течение недели будет преимущественно без осадков, а возможные снегопады будут не сильными, то к выходным ожидается усиление ветра, в результате чего ожидаются метели и сильные снегопады.

Такой прогноз синоптиков обусловлен приближением к области холодного фронта атлантического циклона, который сейчас перемещается по северу европейской части страны и принесет в Самарскую область снегопады, метели и сильный ветер.