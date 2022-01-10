Сотни студентов из Казахстана не могут вернуться в Самару на учебу

Не все студенты из Казахстана пока могут вернуться к учебе в вузах Самары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более двух сотен студентов из Казахстана пока не могут вернуться в Самару на учебу в вузы региона. В самарских вузах рассказали, что делать иностранным учащимся для возврата за парты, и изменился ли порядок въезда казахстанских студентов из-за беспорядков у них на родине.

«Просят помощи в организации въезда»

Студентов, которые приехали в Самару учиться из соседнего Казахстана, в учебных заведениях региона немало. Так, в Самарском государственном техническом университете сообщают, что у них обучается 331 студент из Казахстана.

- Из них 141 человек сейчас остается на территории соседнего государства, - сообщают в вузе.

В Самарском университете им. Королева журналисту «КП-Самара» сообщили, что на сегодняшний день здесь получает профессию 269 казахских студентов, из них 25 заочников 25, 6 очно-заочников, еще 14 находится в академическом отпуске.

- В данный момент 77 студентов из Казахстана обратились за помощью в организации въезда на территорию РФ в целях обучения, - пояснили в вузе.

110 казахстанским студентам, которые учатся в Самарском медицинским университете, повезло больше – как рассказали в вузе, после сессии уехать на родину, где сейчас бушуют беспорядки, многие перед новым годом просто не успели.

- Свыше 50 человек выехали на каникулы, проблем со въездом нет, - сообщили в СамГМУ журналисту «КП-Самара».

«Подтверждаем на Госуслугах»

В вузах сообщили, что учебные заведения сейчас активно помогают своим иностранным студентам вернуться в Россию на учебу.

- В Политехе помогают студентам из Казахстана в беспрепятственном возвращении в Россию, - рассказывают в вузе. - Чтобы свободно пересечь границу, молодые люди должны заранее проинформировать представителей принимающей стороны. Для этого им необходимо отправить на электронный адрес dcfs@samgtu.ru фото документа, по которому планируется пересечение границы, а также указать предполагаемую дату приезда. Полученные данные будут оперативно внесены в базу Госуслуг.

Аналогичную помощь иностранным студентам оказывают и в Самарском университете.

- Мы помогаем им оформить разрешение на въезд, подтверждаем на Госуслугах, что они у нас обучаются, - пояснили в вузе.

В медицинском университете сообщили, что, невзирая на ситуацию в Казахстане, алгоритм въезда студентов из этой страны на территорию РФ не изменился.

- Не менее чем за 10 дней обучающемуся необходимо отправить по электронной почте inter@samsmu.ru письмо-запрос с темой «въезд на учебу», - пояснили в вузе. - В письме казать дату въезда в РФ, пункт пересечения границы и прикрепить копию удостоверения личности. После этого разрешение на въезд в РФ будет направлено в ответном письме по электронной почте.

Также в вузе напомнили о действующих коронавирусных ограничениях и о том, что студентам необходимо как минимум за три дня до въезда в Россию сдать в своей стране ПЦР-тест на COVID-19. А после пересечения границы РФ в течение 72 часов сдать тест повторно.

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