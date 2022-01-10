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Общество10 января 2022 14:40

"Остались без багажа, но главное живые": застрявших в Казахстане из-за беспорядков россиян встретили на родине

Туристов из Казахстана доставили в Россию самолетом минобороны без багажа
Ержан УТЕГУЛОВ
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Елена (слева)и ее сестра Дарья, которая подняла шумиху, чтобы спасти дорогого человека

Елена (слева)и ее сестра Дарья, которая подняла шумиху, чтобы спасти дорогого человека

В Россию самолетами минобороны продолжают доставлять пассажиров из Казахстана. Среди них и россияне, которые долго жили в соседней стране, и случайные туристы. Елена Серко поехала на горнолыжный курорт Алма-Аты на праздники. Ни она, ни ее молодой человек Александр даже не ожидали, что станут заложниками охваченного беспорядками города, не успев улететь домой. 15 часов она вместе с другими пассажирами просидела в самолете, потом пряталась в гостинице. Родственники в России успели передумать все, когда связь пропала на 8 часов. Но Елена и Александр вместе с такими же путешественниками все же добрались до России. Как это удалось и что пришлось пережить туристам, рассказали журналисту "КП" их родственники. Сами вчерашние пленники Алма-Аты ни с кем не хотят говорить - слишком устали от пережитого.

По словам орчанки Дарьи Колгановой, её сестра Елена Серко вместе со своим молодым человеком в последний раз выходили на связь утром 7 января. Тогда Елена сообщила, что их поместили в отель за счёт авиакомпании, а после им пришлось ночевать уже за свой счёт. После этого связь с сестрой и её молодым человеком оборвалась...

Дарья, конечно же, забила тревогу.

- Я стала волноваться за сестру. Она не выходила с нами на связь около 16 часов. У всех были выключены телефоны, - рассказывает сестра Елены Серко - Дарья. - Мы уже были готовы подать заявление в уголовный розыск! Спустя некоторое время Лена вышла на связь, сообщила мне что она в России и что с ней все хорошо!

Родители были счастливы встретить дочь живой

Родители были счастливы встретить дочь живой

Россиян, оказавшихся в Алма-Ате во время гражданского протеста, транспортировали с помощью военно-транспортной авиации.Пассажирам военных самолетов запрещают рассказывать о деталях перелета. Но им уже ничего и не нужно: все счастливы, что просто оказались в безопасности.

- Разумеется мы были несказанно рады, когда увидели сестру. Приземлившись в Подмосковье, она приехала к нам в Орск. Родители долго плакали, увидев её живую, - продолжает Дарья. - По словам сестры, в тот момент, когда ночью к ним ломились мародеры, было страшно. Она рассказывает, что они вместе с другом были готовы прощаться с жизнью...

Жених Елены - Александр Тивилев тоже поехал домой к родителям.

- На Новый год мы собирались покататься на лыжах в Алма-Ате и попали в ситуацию, когда случилось это ужасное происшествие, - комментирует Тивилев. - Нас эвакуировали военным бортом, потому что, видимо, других способов нет. В связи с этим хочу поблагодарить слаженную работу ребят, которые собственно нас спасли, вывозили из этой страшной ситуации. Это все действительно очень страшно и тяжело.

Кстати, практически весь багаж, который Елена вместе со своим бойфрендом взяла в Алма-Ату, там и остался! На минутку, это горные лыжи, экипировка, снаряжение. Пассажирам особого рейса разрешили взять с собой только паспорта и зарядки для телефонов.

В настоящее время Елена Серко гостит у своих родственников. Сегодня всей семьёй они катаются на лыжах, но уже здесь в России - на родной земле, где тепло и безопасно.

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