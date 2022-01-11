«Нужен ли он «Зениту?»: что говорят о переходе Ивана Сергеева из «Крыльев» в «Зенит» тренеры, эксперты и сам форвард

Сергеев покинул «Крылья». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Зенит» объявили о трансфере форварда самарцев Ивана Сергеева. Вряд ли эта новость стала для кого-то сюрпризом (разговоры о том, что Сергеев находится в Петербурге и даже прошел там медосмотр, ходили с конца прошлого года), однако некоторые болельщики до последнего верили, что это всего лишь слухи. Теперь же все официально: Иван Сергеев в «Зените», а «Крылья» продолжат без него.

Нападающий, который провел в футболке самарского клуба полтора сезона, тепло попрощался с «Крыльями» и Самарой.

- «Крылья» и Самара навсегда в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере. Здесь в меня всегда верили, всегда поддерживали, вместе мы пережили невероятные события и эмоции. Благодарю команду, тренерский штаб, руководство, сотрудников клуба и персонально Сергея Корниленко за шикарную атмосферу и профессионализм. Огромное спасибо болельщикам за мощную поддержку и веру в команду. Это было незабываемо, - приводит слова Сергеева официальный сайт «Крыльев Советов».

За самарский клуб форвард выступал полтора сезона. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

А тем временем на сайте «Зенита» появилось первое интервью новичка, где Иван рассказывает, почему решил перейти в петербургский клуб.

- Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. «Зенит» — топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде, - сказал Сергеев.

По словам футболиста, об интересе «Зенита» он узнал от агента, когда был в отпуске в родном Череповце.

Сергеев тепло попрощался с «Крыльями» и Самарой. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«После ухода Вани мы не можем стать сильнее»

Это слова главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, их приводит sport24.ru. И наставника самарцев можно понять, однако позитивные моменты он тоже нашел.

- Мы должны идти дальше. Будем думать, каким образом заменить Сергеева: за счет внутренних резервов или приобретения игроков. Конечно, после ухода Вани мы не можем стать сильней, но это посыл нашим футболистам: при определенной работе и прогрессе можно двигаться дальше, - сказал Осинькин.

По словам наставника самарцев, переход Сергеева в «Зенит» показал, что в клубе могут готовить футболистов уровня лидеров РПЛ.

В прошлом сезоне ФНЛ нападающий наколотил 40 мячей. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Высказался об уходе форварда и спортивный директор «КС» Сергей Корниленко.

- Мы благодарны Ивану за то время, которое он провел в Самаре. Ваня прошел хороший путь: сильно вырос в «Крыльях», побил массу рекордов, получил вызов в сборную. Да и сейчас нападающий по многим критериям находится на высоком уровне. Это большая работа как самого игрока, так и тренерского штаба с руководством клуба. В «Крыльях» игроки растут и развиваются: команда способна достигать результатов, показывать хороший футбол, - приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Также спортивный директор «Крыльев» отметил, что у Сергеева впереди еще много работы и все зависит только от него. Если форвард продолжит прогрессировать, то добьется больших успехов.

Нужен ли он «Зениту»?

Эксперты с недоверием относятся к такому трансферу. Отмечают и плюсы, и минусы Сергеева.

- Сергеев - бомбардир ФНЛ, смотрю на трансфер немного с опаской… Но он забил 40 мячей! Значит, навыки забивать есть. В этом сезоне, например, забил шесть за «Крылья». Все это - преимущества. Еще в пользу Сергеева говорит то, что Карпин пригласил его в сборную. Валерий Карпин же по какой-то причине его позвал, - цитирует комментатора Геннадия Орлова «Чемпионат».

Из плюсов нападающего комментатор также выделил его разноплановость, а из недостатков – большой вес для нападающего.

- Для Сергеева переход в «Зенит» - это вызов. Помню, как Зырянов и Семак приходили в «Зенит», на тот момент им было за 30. Но как они расцвели в «Зените»! Костя вообще стал лучшим футболистом сезона, - отметил Геннадий Орлов.

В этом сезоне РПЛ Сергеев забил 6 голов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отнесся к переходу форварда в петербургскую команду с недоверием.

- Нужен ли он «Зениту»? Здесь знак вопроса. Сможет ли он там играть? Тоже знак вопроса. Мы понимаем, что уровень футболистов в «Зените» выше. Сергеев пока еще сыроват. Непонятно, уйдет или нет Азмун. Вряд ли будет делаться ставка в нападении на него. Поэтому для меня трансфер остается загадкой, - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Сергеев не раз доказывал, что способен на многое, но «Зенит» - другой уровень. Время покажет, сделал ли Иван правильный выбор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Иван Сергеев покидает команду

Нападающий продолжит карьеру в питерском «Зените» (подробнее)

Трансферы ФК Крылья Советов (зима 2022): кто войдет в состав самарского клуба

Самарцы готовятся к весенней части РПЛ. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (зима 2022) - текст обновляется (подробнее)