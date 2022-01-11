«Дети выбежали на мороз в чем были»: на страшном пожаре в Самаре погибла женщина, 11-летний мальчик в реанимации

Небольшой дом полностью выгорел. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В Самаре на страшном пожаре погибла женщина, 11-летний мальчик попал в реанимацию. Трагедия произошла вечером 10 января. Дом полностью выгорел, семья лишилась всего, что у них было, и сейчас отчаянно нуждается в помощи и поддержке.

«Вспыхнул как спичка»

Частный деревянный дом на ул.Камской, 25 в поселке Управленческий вспыхнул вечером 10 января. Очевидцы рассказывают: все случилось внезапно, а огонь очень быстро охватил небольшое одноэтажное строение.

- Пожар произошел, когда мама была на работе. Дети, 16-летняя девочка и 11-летний мальчик, успели выбежать на мороз в чем были, - рассказывают очевидцы. – А вот их бабушка выйти из горящего дома уже не успела. В прошлом году у них погиб глава семьи, отец детей. А теперь вот еще одна трагедия…

Из-за чего случился пожар, будут выяснять специалисты. Фото: СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, тушение крупного пожара заняло почти час.

- Сигнал на пульт дежурного поступил в 18.46. Горел частный дом на площади в 70 квадратных метров, пожару был присвоен ранг «1-Бис», - сообщили в региональном МЧС. – В тушении принимали участие 37 человек и 10 единиц техники. Только в 19.41 огонь удалось локализовать, а в 19.50 возгорание было окончательно ликвидировано.

«Дом был в нормальном состоянии, техника новая»

В результате страшного пожара 64-летняя женщина погибла, а ее 11-летний внук получил серьезные ожоги и сейчас находится в реанимации ожогового отделения одной из городских больниц. Дочь погибшей, Анастасия, до сих пор в шоковом состоянии.

- Мне маму надо хоронить, и сына в больнице навестить, - рассказала Анастасия журналисту «КП-Самара». – Все сгорело, ничего из вещей не уцелело. Идти нам тоже некуда, нас пока приютили родственники. Дом был в нормальном состоянии, только в прошлом году мы выкупили вторую его половину, вся техника была новая, поменяли все газовые краны. Из-за чего случился пожар – даже представить не могу.

Семья лишилась всего, что имела. Фото: соцсети

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Самарской области рассказали, что сейчас проводится доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара тела женщины.

- По версии следствия, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем, - пояснили в следкоме. – Сейчас проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего и их причин.

Сейчас пострадавшей семье очень нужна помощь. В соцсетях объявили о сборе вещей: требуется мужская обувь 41 размера, одежда 42-44 размера. А также женская обувь 39-41 размера и одежда 44-46 размера.

Также можно перечислить помощь на карту Анастасии, карта привязана к номеру телефона +7 (917) 105-66-10.