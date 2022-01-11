Молоток из ниоткуда, жвачка в замке и телефон с фонариком: какие тайны скрывает гибель студента медицинского колледжа в Самаре

Илье Полоскову было всего 18 лет Фото: Личный архив

На похороны 18-летнего Ильи Полоскова пришли более 300 человек. Он был отзывчивым, добрым, здоровым парнем. Встречался с девушкой. Мечтал стать стоматологом. В прошлом году он поступил в Самарский медицинский колледж имени Ляпиной. А 21 апреля 2021 года тело Ильи обнаружили около электрического щитка в одном из кабинетов. Следователи восемь месяцев выясняли, что именно произошло с молодым человеком. Недавно маму Ильи ознакомили с материалами дела. Женщина пришла в ужас: по ее мнению, истинные виновники трагедии могут уйти от ответственности. О своих подозрениях она рассказала корреспонденту «КП-Самара».

Мама Ильи уверена, что он никакой замок не вскрывал Фото: Личный архив

Почувствовала сердцем

Это был обычный рабочий день, мама Ильи, Наталья Владимировна, приехала в офис, как вдруг что-то произошло: внутри как будто образовалась пустота. От странных ощущений и ничем, казалось бы, не оправданного шока ее отвлекли на работе.

Через несколько часов она заехала к свекрам, от них услышала, что Илюша, который обещал позвонить и приехать, так и не позвонил. Снова тревожный звоночек. Наталья Владимировна набрала номер сына, но он был недоступен.

Через полчаса после этого ей позвонил какой-то мужчина. Не представился, но сообщил, что нужно встретиться, уточнил, где она живет.

- Меня начало трясти, но я еще не понимала, что происходит, - вспоминает тот странный и страшный день мама Ильи Полоскова. – Я вернулась на работу, там меня ждали мои друзья. Наши дети общались, и они узнали обо всем раньше, чем я. Они не сказали мне сразу всего, просто сообщили, что нужно ехать в колледж, там что-то случилось.

О трагедии, которая произошла с ее единственным сыном, Наталье Владимировне рассказала директор колледжа имени Ляпиной и один из преподавателей.

- Директор сказала, что произошла трагедия, Илью убило током, они не знают, зачем он туда полез, зачем вскрыл замок. Они пытались его спасти, но не смогли – видимо, у него проблемы с сердцем были, - рассказывает Наталья Полоскова. – Ни извинений, ни соболезнований. На поминках этот преподаватель сказал мне: «Да, жалко мальчишку, мало пожил». Эти слова прямо застыли у меня в голове. Мой сын был абсолютно здоров. И я уверена, что никакой замок он не вскрывал.

Илья был отзывчивым, добрым, здоровым парнем. Фото: Личный архив

Умер мгновенно

Изначально уголовное дело возбудили по статье «Халатность». Но в отношении неустановленных лиц. По итогам восьми месяцев расследования обвинение предъявили обычному электрику. Причем по иной статье – «Причинение смерти по неосторожности». Наталья Полоскова с таким заключением не согласна.

Друзья Ильи рассказали ей: в тот день в лаборатории они отливали коронки из специальных заготовок. Когда началась перемена, Илья как-то неудачно встал, и часть заготовок у него упала. Он нашел и поднял все, кроме одной. Когда студенты вышли на перемену, кабинет остался открытым, и Илья через какое-то время вернулся туда искать пропажу. Об этом говорит телефон с включенным фонариком, который обнаружили рядом с ним.

- Его нашла студентка старшего курса, которая зашла в лабораторию с другим учителем, чтобы забрать что-то оттуда. Преподаватель увидела Илью у щитка, но продолжила идти, куда шла - к окну, попутно «выговаривая» ему – мол, что ты там ищешь, ты чего молчишь? А ученица, которая зашла туда следом за ней, сразу обратила внимание на странный запах – как будто горелого. Она сказала об этом вслух и после этого учитель поняла, что произошло, подбежала к Илье, оттолкнула его оттуда, сама упала.

Экспертиза покажет: спасти Илью было уже нельзя. От удара током у него буквально вскипела кровь, а в голове, которая попала в щиток, образовалась дыра. Он умер мгновенно.

Странности следствия

Как так получилось, что щиток был открыт и кто в этом виноват? Именно на эти вопросы пытались ответить следователи.

По одной из версий, щиток был заперт, и Илья взял молоточек, который частенько использовал на занятиях, чтобы вскрыть замок и залезть внутрь. Вот только зачем ему это было нужно?

По мнению Натальи Полосковой, молоточек к месту гибели ее сына просто подбросили. В том, что Илья не лез в щиток намеренно, уверен и адвокат потерпевшей стороны. При этом он ссылается на экспертизу, которая есть в материалах дела и которая говорит о том, что следов взлома на замке и щитке нет. Более того, одна из дужек, на которых висел навесной замок, даже не была прикручена к дверце. Да и сам замок не работал – внутри обнаружена жвачка. А ключ от замка, который выдало руководство колледжа, к замку не подходит вовсе.

Тот самый замок, который забит жвачкой

Дальше – больше. По словам Натальи Полосковой, однокурсники ее сына рассказали ей о том, что дверца щитка всегда была не заперта. Как и дверь в лабораторию – ее открывали с утра и закрывали вечером. То есть на месте Ильи мог оказаться любой.

Кто ответственен за это? Следствие пришло к выводу, что обычный инженер-электрик, который должен был следить за электрооборудованием. Вот только за инженером-электриком, согласно внутренним приказам, «следили» еще несколько человек – в том числе, инженер по технике безопасности и замдиректора колледжа. И Наталья Полоскова очень хочет узнать, почему никого из них не привлекают к ответственности.

Потерпевшая уже написала следователям, что не согласна с окончанием расследования и требует привлечения к уголовной ответственности должностных лиц. Какая реакция на это последует, пока не ясно.

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