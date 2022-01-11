Цирк в Самаре: что идет прямо сейчас и кто приедет в январе 2022

В самарской цирке можно посмотреть на белых львов

Зрелищные выступления акробатов, экзотические животные и веселые клоуны – все это мы привыкли видеть на арене цирка. Цирк любят с детства, его очарованию подвержены и самые маленькие зрители, и взрослые.

Самарский цирк находится около нового ледового Дворца спорта на Молодогвардейской. И на фоне новой спортивной арены явно выглядит пришельцем из прошлого. Цирк в своем нынешнем виде был открыт в 1969 году, здание построено по типовому проекту, аналогичные появлялись во многих других городах. Но у самарского цирка все же есть своя «фишка» - крыша оформлена в виде кепки клоуна Олега Попова.

В цирке регулярно проходят представления, мы узнали, что там идет сейчас и что планируют показывать.

Сейчас в цирке идет программа «Белые львы – история из Парижа». Организаторы обещают единственный в мире аттракцион белых львов под руководством Заслуженной артистки России Надежды Сквирской. Белые львы очень красивы, но в дикой природе такой окрас скорее является недостатком, потому что их легко заметить другим животным, а белые детеныши становятся легкой добычей гиен. Но в зоопарках или цирках львы не конкурируют с другими животными, но привлекают внимание своим окрасом, поэтому их специально выводят.

В программе есть и другие животные – еноты, попугаи, ламы и дикообразы. Также на арене выступят гимнасты и акробаты. Программа запланирована до 16 января.

В условиях пандемии в цирк пускают только привитых со справкой о вакцинации или QR-кодом. Дети до трех лет проходят бесплатно.

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