Обрез в сугробе, труп с гирями и расправа над тещей: чем жил Кировский район Самары 30 лет назад

Валерий Грищенко службе в прокуратуре посвятил почти 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 лет назад он вычислял убийц, а сейчас – редчайшие экземпляры для своей коллекции. Валерий Викторович Грищенко службе в прокуратуре посвятил почти 15 лет, но даже выйдя на пенсию, связь с прошлым не обрубил. Наоборот, его коллекция, на основе которой можно и нужно рассказывать об истории надзорного ведомства, уже три месяца, как выставляется в музеях, выставочных залах и библиотеках.

Убийство по ошибке

Коллекционированием Валерий Грищенко увлекался с детства, у него это было буквально в крови: его мама – историк по образованию. Начинал, как и многие, с марок, потом перешел на монеты. Потом хобби отступило на задний план на некоторое время, потому что все свободное и несвободное время он посвящал борьбе с преступностью.

В прокуратуру Кировского района он устроился на работу в 1989 году, на тот момент он даже еще не закончил университет. На один из экзаменов приехал прямо с очередного убийства – уставший и с красными глазами.

В прокуратуру Кировского района Грищенко устроился на работу в 1989 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Первый труп, на который меня вызвали, как ни странно был не криминальный: мальчишки залезли в подвал, и один из них задел провод. Его сердце не выдержало разряд тока, - вспоминает Валерий Грищенко. – Потом было всякое: однажды за два дня произошло одно за другим пять убийств, и все их мы раскрыли. Засыпали на ходу, но дело свое делали. Во многом благодаря ребятам из УГРО Кировского района – очень сильный был отдел в те времена.

Расследование одного из череды двухдневных убийств началось с испуганного мужчины, который прибежал в милицию за помощью. Выяснилось, что вместо него по недоразумению у него же на глазах погиб его знакомый. А дело было так: гуляла компания из четырех человек, среди которых была женщина. Вроде бы все было довольно мирно, и тут один из мужчин смотрит на другого и говорит ему: «Я тебя давно убить хочу». Поводом была ревность, но тогда об этом еще никто не знал. Этот мужчина ушел, но вернулся с обрезом, наставил его на свою жертву. А тот возьми – и отклонись в сторону, и выстрел пришелся прямо в лицо третьему, который к любовному треугольнику вообще никакого отношения не имел. Не состоявшая жертва как раз и прибежал в милицию за помощью.

На один из экзаменов Грищенко приехал прямо с очередного убийства Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы туда приехали, все обсуждают: вот бы орудие убийства найти. А я говорю: «Найдем!». Сую руку в сугроб и сразу нащупываю этот обрез – потому что к тому моменту нам уже рассказали, что убийца прошел от порога дома шагов 10 и сунул ружье в сугроб, - рассказывает Валерий Викторович. – Вот я и говорю: «Фокус хотите?» после чего достаю орудие убийства. Можете себе представить, как все удивились. А я просто шаги посчитал.

Путешествие за убийцей

Просчитывать шаги убийцы приходилось и в других делах – к примеру, в том, где расчленили сотрудницу отдела кадров больницы имени Калинина в Самаре.

- Мужчина один сожительствовал с девушкой, а мать ее всегда была против него настроена, - вспоминает детали этой истории Валерий Грищенко. – И вот эта женщина перестала появляться на работе, нам об этом сообщили, мы приступили к поискам. К слову, труп так и не был найден, но человек, виновный в ее гибели, наказание все-таки понес.

Прокурору не раз приходилось просчитывать каждый шаг убийцы, чтобы восстановить картину преступления Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Впоследствии выяснилось: жертва пришла к дочери, той не было дома, зато в наличии был ее сожитель, которого женщина ударила веником по лицу и начала требовать, что он «отстал от девочки». А тот ее толкнул. Дело было в ванной, женщина упала, но неудачно – ударилась головой и умерла. Доказательств тому, что убийство было умышленным не было, оснований не доверять признанию убийцы – тоже. Тот рассказал: тело несостоявшейся тещи расчленил, спрятал в мешки и сбросил в прорубь. За что его и посадили.

За другим убийцей Валерию Викторовичу пришлось ехать в Москву. Дело было под Новый год с 1989 на 1990-й. В одном из бараков Кировского района нашли тело женщины без пальца. Силовики выяснили: убил ее бывший муж, потому и палец с обручальным кольцом ей отрезал. Причем сделал это на глазах у подруги своей «бывшей». Но пригрозил ей расправой на случай, если вдруг женщина вздумает кому-то что-то рассказать. И в доказательство серьезности своих намерений провел ей ножом по горлу так, что отметина осталась.

Отдельные экземпляры коллекции Валерия Грищенко сейчас можно увидеть на выставке, посвященной 300-летию прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Свидетеля мы «раскололи», орудие убийства нашли среди грязного белья. Не было только преступника, - рассказывает Валерий Грищенко. – И тут мне попадается на глаза запрос из Москвы, в котором фигурирует та же фамилия, что у нас – Стрельников. Выяснилось, что он поступил очень хитро: зная, что ему «светит» в Самаре статья за убийство, уехал в Москву и там на глазах у прохожих совершил кражу. Его быстро задержали и посадили в Бутырку. При этом у него изъяли кольцо и шарф убитой. Он, видимо, думал отсидеться за воровство, но столичные опера решили «порыться» в его прошлом. Мы его в итоге этапировали на родину, и срок он получил здесь.

Водоплавающий труп

После службы в прокуратуре Кировского района Самары Валерий Грищенко несколько лет работал в областной прокуратуре, где надзирал над следствием и уголовными делами по бандитскому Тольятти времен 90-х, когда процветали масштабные аферы на АвтоВАЗе и жестокие расправы над бандитами и мирными жителями города. Чего только не пришлось повидать! К примеру, некоторые детали воришки сплавляли… по канализации: скидывали их на специальный плот и вылавливали добычу за пределами охраняемой территории.

На основании коллекции Валерия Грищенко написаны уже 14 справочников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следующим этапом карьеры стала должность заместителя Куйбышевского транспортного прокурора. В это время пришлось участвовать в расследовании разных неочевидных случаев: к примеру, полураздетый труп возле железнодорожных путей оказался не жертвой грабежа, сброшенной с поезда, а жителем ближайшего поселка, который заблудился, замерз и в момент обморожения почувствовал не холод, а жар, поэтому разделся и сбросил обувь.

А всплывший в Тольятти труп, обвешенный гирями, был когда-то другом спортсменов. Они подрабатывали на местной стройке, выпивали, поссорились, и одного из товарищей застрелили. Все вместе решили скрыть преступление, вот только неправильно посчитали, сколько гирь понадобится, чтобы тело никто и никогда не нашел.

Валерий Грищенко собрал уникальную коллекцию прокурорских погон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любовь к истории

После выхода на пенсию в 2003 году Валерий Викторович раскрывает уже совсем иные загадки. Он собирает уникальные коллекции прокурорских погон, нагрудных знаков тюрем, правоохранительных органов, сотрудников почты, телеграфов и различных добровольных обществ. На основании его коллекции написаны уже 14 справочников, а отдельные экземпляры сейчас можно увидеть на выставке, посвященной 300-летию прокуратуры.

- Вот погоны военного прокурора образца 1946 года. А вот лацкан (рукав) полицмейстера из Санкт-Петербурга. А это - удостоверение сотрудника самарской прокуратуры образца 1923 года. Оно огромное – как лопата. С него и началась моя коллекция, - рассказывает пенсионер.

На основании документов, которые относятся к разным периодам истории ведомств Валерий Викторович то и дело восстанавливает истории целых семей. Вот прокурор из компартии Украины: первое его фото датируется 1929 годом, на последних он уже совсем дедушка. Вот заместитель прокурора Львовской области по спецделам, в годы Великой Отечественной войны служил в Орске. А вот – прокурор из Челно-Вершинского района.

С самого большого по размеру удостоверения сотрудника самарской прокуратуры и началась коллекция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Часто архивные документы продают родственники. Мне это кажется странным, ведь мой дед был судьей, и информацию о нем я восстанавливал по крупицам. Обидно, когда люди не ценят историю своих предков, - признается пенсионер.

За них это делает он сам. Фотографии и данные о людях, чьи судьбы он так или иначе смог проследить, Валерий Грищенко описывает в своих книгах. Так он увековечивает историю не только историю правоохранительных органов, но и людей, которые посвятили службе свои жизни.

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