Последствия пожара на рынке в Зубчаниновке: мебельной фабрики больше нет

Пожар уничтожил цех по производству мебели Фото: принтскрин видео.

Вечером, 11 января 2022 года, в Самаре в поселке Зубчаниновка произошел крупный пожар. Сгорел мебельный цех, который располагался в здании на территории бывшего продовольственного рынка на улице Офицерской. Видеоблогер Евгений Щекин показал, как сейчас выглядит мебельный цех в Зубчаниновке, где произошел крупный пожар.

Вызов поступил в 17:55, к месту происшествия пожарные были направлены по повышенному рангу сложности «Пожар №2». На месте крупного пожара работали 127 человек личного состава, и было задействовано 39 единиц спецтехники.

- По прибытии было установлено, что происходит горение на втором этаже здания, где располагался мебельный цех. Было создано 4 боевых участка, задействованы 7 звеньев газодымозащитной службы, а также дополнительно были привлечены автомобиль рукавный и пожарно-насосная станция, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Огонь уничтожил здание практически полностью Фото: принтскрин видео.

Журналист «КП-Самара» был на месте пожара и поговорил с очевидцами. Жители соседних домов рассказали, что слышали сначала хлопок, а после увидели дым в окнах мебельной фабрики. Кроме того, очевидцы рассказали, что внутри пылающего здания находятся баллоны с газом, что представляло опасность, как для самих пожарных, так и для очевидцев. К счастью, оперативная работа пожарно-спасательных подразделений смогла предотвратить катастрофу.

Огонь уничтожил здание мебельного производства практически полностью. Площадь пожара составила 600 кв. м. На опубликованных кадрах видно, что крыша обвалилась, а двери и окна выбиты. Кроме того, на территории цеха стояла припаркованная «Газель», автомобиль также выгорел полностью.

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