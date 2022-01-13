В Тольятти детей, которых спасли из плена в квартире матери, хотят снова вернуть в семью

Дети сейчас находятся в специальных учреждениях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Резонансная история про десяток детей многодетной матери Полины из Тольятти получила продолжение. Ранее, после публикации истории на сайте «КП-Самара», запертыми голодными детьми заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре. Детей забрали в спецучреждения города до выяснения всех обстоятельств. Однако волонтеры, которые давно следят за ситуацией в многодетной семье, сообщили, что в скором времени детей вновь могут вернуть в злополучную квартиру.

Напомним, пятерых детей в одиночестве увидели тольяттинские волонтеры, заглянув 3 ноября в семью одной из своих подопечных. Никого из взрослых при этом дома не было. Волонтеры привезли им продукты. Дети пакеты буквально рвали руками, пытаясь быстрее добраться до еды. Окна в квартире были открыты настежь.

Как выяснилось, мать Полина была в это время на работе. У нее порядка 10 детей, некоторые из которых совершеннолетние. Старшие следили за младшими, но часто соседи рассказывали, что малыши гуляют на улице в холод без верхней одежды, грязные и просят у прохожих денег на еду.

Как рассказала сама Полина, которая работала день и ночь, будучи беременной, ей приходится оставлять детей одних дома, чтобы заработать. Она заверила волонтеров, что будет внимательнее относиться к детям. Однако через некоторое время волонтеры увидели Полину в нетрезвом состоянии возле алкогольного магазина, а в это время в квартире женщины дети находились одни, окна были открыты, а когда им привезли еду, они глотали ее, не жуя.

Сотрудники СУ СКР по Самарской области начали проверку по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Руководитель Самарской региональной общественной организации «Право на счастье» Марина Ф. рассказала журналистам «КП-Самара», что сейчас происходит в семье Полины и где находятся ее дети. Так, на данный момент дети находятся в разных социальных учреждениях, но в скором времени их могут вернуть матери.

- Полина не лишена родительских прав и ограничивать ее в этом органы не собираются. Мы направили запрос в органы соцопеки, где нам ответили, что за семьей будет установлен особый контроль. Но я была в этой квартире, я видела, какой ужас там происходит, - говорит Марина Ф.

Чтобы привлечь внимание органов и общественности, волонтеры собираются устроить флешмоб в социальных сетях, чтобы не допустить возвращения малюток к неблагополучной матери. В видеоролике будет подробно описана ситуация, показаны все документы и фотографии.

Руководитель общественной организации направила запросы в различные органы, чтобы получить официальные ответы по этой истории. В департаменте социального обеспечения ответили, что ситуация в семье Полины из Тольятти уже несколько лет находится на контроле. Органы опеки и попечительства периодически приходят с визитом к Полине, оказывают возможные виды помощи, а также, если того требует ситуация, размещают детей в государственных учреждениях.

Прокуратура города Тольятти также отреагировала на обращение волонтеров. Там пояснили, что многодетная мать не лишена родительских прав, а лишь состоит на учете в ПДН. В связи с тем, что фактов бездействия органов системы профилактики не были установлены, оснований для прокурорского реагирования нет.

Напряженная ситуация в семье Полины не оставляет в покое неравнодушных волонтеров. Они будут продолжать бороться за счастье маленьких детей.

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